United Airlines оформила передзамовлення на 15 надзвукових літаків (відео)

Авіакомпанія планує організувати надзвукові подорожі у 2029 році.

Компанія Boom Supersonic отримала від United Airlines передзамовлення на виготовлення цілого надзвукового флоту. Розробник зобов'язався виготовити 15 літаків.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Про це Boom Supersonic повідомляє на своєму офіційному сайті.

Флагманська модель, що одержала назву Overture, є найшвидшим у світі літаком для пасажирських перевезень. Він вміщує до 88 пасажирів і здатний розвивати швидкість 1,7 Маха (2100 км/год). Це означає, що з Лос-Анджелеса в Сідней можна долетіти за 8 годин 30 хвилин або з Токіо дістатися до Сіетла за 4 години 30 хвилин.

Компанія побудувала концепт Overture, який утричі менший оригінального планованого лайнера. Розробники планують проводити тестові польоти у наступному році. Літак Overture в потрібному розмірі буде випущений не раніше 2025 року.

Згідно з офіційною заявою Boom Supersonic, перевізник United Airlines купить 15 авіалайнерів Overture, а потім — ще 35, якщо вони відповідатимуть низці вимог безпеки, експлуатації.

[ + – ] Надзвуковий літак Overture

Польоти, що перевищують швидкість 1 Маха, були заборонені в США з 1973 року через шумове забруднення, створюване звуковими ударами. Але наразі Федеральне управління цивільної авіації розглядає нові правила, які можуть спростити процес отримання ліцензії для літаків такого типу. Вони можуть бути надані в індивідуальному порядку після аналізу витрат і вигод. Однак проблема вуглецевого сліду, що залишається такими апаратами, не вирішена. І з цим ще доведеться розбиратися і розробникам, і перевізникам, і регуляторам.

[ + – ] Рендер: салон літака Overture

Справа У тому, що при розвитку надзвукової швидкості, літак спалює набагато більше палива, ніж при дозвуковій. Компанія Boom Supersonic називає Overture найекологічнішим надзвуковим літаком у світі і, чого б це не коштувало, заявляє, що з першого дня він працюватиме як літак з нульовим викидом вуглецю, на 100-відсотковому екологічно безпечному авіаційному паливі.

United Airlines, зі свого боку, вже повідомила, що надзвукові літаки почнуть перевозити пасажирів у 2029 році.

Раніше ми писали про те, що гібридне аеротаксі VoltAero Cassio хочуть запустити у 2023 році. Розробники розраховують через кілька років здійснювати далекі перельоти за цінами близько 70% від нинішніх звичайних літаків.