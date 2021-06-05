Слоны стремительно вымирают. Спасать вид собрались с помощью спутников и искусственного интеллекта

Ученые из Нидерландов разработали новый алгоритм. С его помощью они хотят из космоса искать самые пригодные районы для популяции, чья численность за полвека сократилась более чем в два раза.

Ученые собираются прибегнуть к помощи искусственного интеллекта ради спасения африканских слонов. Как в субботу, 5 июня, сообщает Euronews, исследователи из Университет Бата в Нидерландах уже разработали специальный алгоритм, позволяющий быстро находить представителей вида и их пастбища.

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Идея состоит в анализе спутниковых снимков местности для определения территорий, наиболее благоприятных для жизни хоботных и развития популяции. Также, по их мнению, она даст возможность с большей точностью считать количество этих животных.

Благодаря тому, что снимки больших территорий со спутников делаются достаточно оперативно, такой подход уменьшит процент двойного подсчета одних и тех же особей. Его безопасность тоже значительно выше, поскольку люди не будут подвергаться опасности при наблюдениях, а сами животные испытают меньше стресса, так как человек не будет их беспокоить.

Сотрудница университета Ольга Исупова, принимавшая участие к разработке алгоритма, отмечает, что новая методика позволит лучше отслеживать нелегальную охоту на этих животных.

"Учет животных — важная составляющая подходов к проблемам охраны природы, в том числе борьбы с браконьерством. В настоящее время мы изучаем дополнительные возможности, — такие как обнаружение останков убитых животных, чтобы можно было фиксировать факты браконьерства, но этот проект находится ещё на ранней стадии", – заявила она.

Ученые считают, что слонов на африканском континенте осталось менее 420 тысяч. Из условных десяти слонов, которые проживали там 50 лет назад, остались лишь четверо. Еще драматичнее ситуация обстоит со слонами, которые живут в лесах, – их число за последние 30 лет сократилось в семь раз.

Главной угрозой выживанию африканских слонов, по оценкам Международного союза охраны природы, являются браконьеры. Многие их них ведут охоту на слоновую кость. Принятые в 1989 году меру по противодействию браконьерству, которые включали в себя ограничения на торговлю этим материалом, на время снизили масштабы такой деятельности. Новым толчком ее развития стала легализация в 2007 году продажи изъятых бивней на африканских аукционах.

Разрушение привычной для этих животных экосистемы – еще одна серьезная угроза выживанию популяции. Из-за деградации среды обитания популяция позвоночных видов сократилась почти на треть, что напрямую связывают с шестым массовым вымиранием на Земле.

Искусственный интеллект ранее уже использовали для учета количества китов, пингвинов и альбатросов. Схожие алгоритмы помогают с помощью дронов считать коал и белых медведей. Исследователи из Нидерландов верят, что совершенствование технологий позволит в будущем с помощью разработанного ими алгоритма изучать и менее крупных животных.

Напомним, что коллектив из 17-ти ведущих мировых экологов и климатологов обновил отчет о грядущей климатической и техногенной катастрофе, значительно усугубив свои предыдущие ожидания. В новом "отрезвляющем отчете" говорится, что мир пока еще просто не осознал масштабы угрозы, создаваемой утратой биоразнообразия и климатическим кризисом. Исследователи утверждают, что Ухудшение состояние окружающей бесконечно более опасно для цивилизации.

Согласно недавнему докладу ООН, около миллиона видов находятся под угрозой исчезновения, причем многие из них – уже в течение ближайших десятилетий.