Сохранился на 70%. В Китае нашли скелет динозавра возрастом 180 млн. лет (фото)

По утверждениям китайских ученых, такие полностью завершенные окаменелости динозавров – редкая находка во всем мире.

Китайские палеонтологи обнаружили скелет динозавра Юрского периода длиной почти 8 метров, сохранившийся примерно на 70%, что является одной из самых удачных находок, пишет Mail Online.

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Возраст динозавра, выявленного во время раскопок в Луфэне на юго-западе Китая, – 180 млн. лет, утверждают ученые.

Глава Центра сохранения и исследования окаменелостей динозавров Луфэна Ван Тао заявил, что такие полностью завершенные окаменелости динозавров – редкая находка во всем мире.

[ + – ] Останки очень хорошо сохранились, что является большой редкостью Фото: The Daily Mail

Он назвал окаменелость "национальным достоянием" и сказал, что теперь его команда надеется выкопать череп динозавра.

"Основываясь на окаменелостях, обнаруженных на его хвосте и бедренных костях, мы полагаем, что это тип гигантского луфенгозавра, который жил в раннеюрский период", – уточнил Ван Тао.

[ + – ] Теперь палеонтологи хотят найти череп динозавра Фото: The Daily Mail

Теперь Центр планирует экстренные раскопки, чтобы спасти скелет, потому что он был найден в месте, подверженном риску эрозии почвы.

Находка таких же полных окаменелостей, как эта, в Луфэне, – очень редкое явление в палеонтологии. Считается, что луфенгозавры были четвероногими травоядными животными, которых в просторечии называли "луфэнские ящерицы".

Фото: The Daily Mail

Ранее в 2021 году в Луфэне был обнаружен скелет молодого динозавра того же периода. Окаменелость была еще одной интересной находкой палеонтологов в этом регионе, поскольку она не соответствует ни одному другому известному виду динозавров.

В прошлом месяце ученые из Национального института антропологии и истории Мексики обнаружили на севере страны останки динозавра, который жил 73 миллиона лет назад.