Зберігся на 70%. У Китаї знайшли скелет динозавра віком 180 млн. років (фото)

За твердженнями китайських вчених, такі повністю завершені скам'янілості динозаврів – рідкісна знахідка у всьому світі.

Китайські палеонтологи виявили скелет динозавра Юрського періоду довжиною майже 8 метрів, який зберігся приблизно на 70%, що є однією з найбільш вдалих знахідок, пише Mail Online.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Вік динозавра, виявленого під час розкопок в Луфені на південному заході Китаю, – 180 млн. років, стверджують вчені.

Глава Центру збереження і дослідження скам'янілостей динозаврів Луфену Ван Тао заявив, що такі повністю завершені скам'янілості динозаврів – рідкісна знахідка у всьому світі.

[ + – ] Останки дуже добре збереглися, що є великою рідкістю Фото: The Daily Mail

Він назвав скам'янілість "національним надбанням" і сказав, що тепер його команда сподівається викопати череп динозавра.

"Грунтуючись на скам'янілостях, виявлених на його хвості і стегнових кістках, ми вважаємо, що це тип гігантського луфенгозавра, який жив у ранньоюрський період", – уточнив Ван Тао.

[ + – ] Тепер палеонтологи хочуть знайти череп динозавра Фото: The Daily Mail

Тепер Центр планує екстрені розкопки, аби врятувати скелет, оскільки він був знайдений у місці, що може зазнавати ризику ерозії грунту.

Знахідка таких же повних скам'янілостей, як ця, в Луфені, – дуже рідкісне явище в палеонтології. Вважається, що луфенгозаври були чотириногими травоїдними тваринами, яких у просторіччі називали "луфенські ящірки".

Фото: The Daily Mail

Раніше в 2021 році в Луфені був виявлений скелет молодого динозавра того ж періоду. Скам'янілість була ще однією цікавою знахідкою палеонтологів у цьому регіоні, оскільки вона не відповідає жодному іншому відомому виду динозаврів.

Минулого місяця вчені з Національного інституту антропології та історії Мексики виявили на півночі країни останки динозавра, який жив 73 мільйони років тому.