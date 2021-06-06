Зберігся на 70%. У Китаї знайшли скелет динозавра віком 180 млн. років (фото)
За твердженнями китайських вчених, такі повністю завершені скам'янілості динозаврів – рідкісна знахідка у всьому світі.
Китайські палеонтологи виявили скелет динозавра Юрського періоду довжиною майже 8 метрів, який зберігся приблизно на 70%, що є однією з найбільш вдалих знахідок, пише Mail Online.
Вік динозавра, виявленого під час розкопок в Луфені на південному заході Китаю, – 180 млн. років, стверджують вчені.
Глава Центру збереження і дослідження скам'янілостей динозаврів Луфену Ван Тао заявив, що такі повністю завершені скам'янілості динозаврів – рідкісна знахідка у всьому світі.
Він назвав скам'янілість "національним надбанням" і сказав, що тепер його команда сподівається викопати череп динозавра.
"Грунтуючись на скам'янілостях, виявлених на його хвості і стегнових кістках, ми вважаємо, що це тип гігантського луфенгозавра, який жив у ранньоюрський період", – уточнив Ван Тао.
Тепер Центр планує екстрені розкопки, аби врятувати скелет, оскільки він був знайдений у місці, що може зазнавати ризику ерозії грунту.
Знахідка таких же повних скам'янілостей, як ця, в Луфені, – дуже рідкісне явище в палеонтології. Вважається, що луфенгозаври були чотириногими травоїдними тваринами, яких у просторіччі називали "луфенські ящірки".
Раніше в 2021 році в Луфені був виявлений скелет молодого динозавра того ж періоду. Скам'янілість була ще однією цікавою знахідкою палеонтологів у цьому регіоні, оскільки вона не відповідає жодному іншому відомому виду динозаврів.
Минулого місяця вчені з Національного інституту антропології та історії Мексики виявили на півночі країни останки динозавра, який жив 73 мільйони років тому.