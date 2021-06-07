Изменит правила игры. В США впервые за долгое время одобрили препарат для похудения

Wegovy, препарат для контроля веса, является первым лекарством для похудания, одобренным с 2014 года, но это не совсем новый препарат.

Препарат для похудания, который исследователи ожирения называют как "средство, изменяющее правила игры", одобрило Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), что является первым случаем, когда агентство одобрило подобное лекарство за несколько лет, сообщает Science Alert

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Новый препарат для контроля веса Wegovy будет производить датская фармацевтическая компания Novo Nordisk. Но он не совсем новый. Тот же препарат, но с названием семаглутид, уже много лет используется в США и других странах в качестве противодиабетического лекарства. Однако совсем недавно исследования показали, что семаглутид в другой дозировке также действует как мощное и эффективное средство для подавления аппетита.

Во результате исследования, проведенного ранее в этом году, с участием почти 2000 взрослых с ожирением из 16 разных стран, стало ясно, что длительное лечение этим лекарством привело к потере веса в среднем почти на 15 процентов у всей группы.

Некоторые участники исследования сбросили даже больше. Более 30 процентов группы потеряли более 20 процентов веса.

"Ни один другой препарат не может достичь такого уровня эффективности, и он действительно меняет правила игры", — говорит исследователь ожирения Рэйчел Баттерхэм из Лондонского университета. "Впервые с помощью лекарств люди могут получить то, что было возможно только с помощью хирургического вмешательства".

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) объявило, что препарат Wegovy (семаглутид) одобрен для контроля веса у взрослых, страдающих ожирением или избыточным весом, и у которых есть связанное с ожирением ухудшение состояния здоровья (например, высокое кровяное давление, диабет 2 типа или высокий уровень холестерина).

Лечение, которое начнет компания Novo Nordisk в США в конце этого месяца, будет осуществляться в форме еженедельной инъекции гормона глюкагоноподобного пептида-1 (GLP-1), который заставляет людей чувствовать себя сытыми, помогая им впоследствии есть меньше.

Утверждая препарат Wegovy, FDA рассмотрело результаты четырех отдельных двойных плацебо-контролируемых клинических испытаний, продолжавшихся 68 недель, в которых принимали участие примерно 4500 пациентов, которым случайным образом давали Wegovy или плацебо.

Результаты испытаний незначительно различались в каждом случае в зависимости от определенных параметров испытания. Но в компании Novo Nordisk говорят, что средняя потеря веса от 17 до 18 процентов сохранялась в течение более 68 недель у людей с ожирением (и без диабета 2 типа), которые принимали Wegovy. При этом у них был специальный план питания с пониженным содержанием калорий и повышенная физическая активность.

С другой стороны, в группе, которая принимала плацебо, потеря веса была намного ниже. В одном из испытаний, в котором группа, принимающая Wegovy потеряла в среднем 14,9% массы тела, группа, принимающая плацебо показала потерю веса всего 2,4% при идентичных условиях. Это говорит о том, что семаглутид в некоторой степени помогает людям есть меньше.

Учитывая тот факт, что почти три четверти (73,6 процента) взрослых в США в возрасте 20 лет и старше имеют избыточный вес или страдают ожирением, есть надежда, что новый препарат может помочь многим тысячам американцев регулировать употребление пищи.

Но многие участники исследований сообщили о побочных эффектах от легкой до умеренной формы, включая тошноту, диарею, рвоту, запор и боль в животе. Некоторые участники исследования прекратили участие в эксперименте из-за этого, но были те, кто не чувствовал дискомфорта.

"Мы впервые наблюдаем такое масштабное снижение веса с помощью лекарства", — говорит Роберт Кушнер, эксперт по ожирению из Северо-Западного университета, США.

"Одобрение FDA дает людям с ожирением возможность раз в неделю без хирургического вмешательства получить результаты, которые ранее никогда не достигались с помощью лекарств от ожирения".

Хотя Wegovy может помочь огромному количеству американцев, досадным препятствием для многих будет стоимость препарата. Novo Nordisk еще не подтвердила цену лекарства, но скорее всего оно будет стоить 1300 долларов США в месяц, говорят эксперты.