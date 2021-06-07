Чи змінить правила гри. У США вперше за довгий час схвалили препарат для схуднення

Wegovy, препарат для контролю ваги, є першими ліками для схуднення, схваленими з 2014 року, але це не зовсім новий препарат.

Препарат для схуднення, який дослідники ожиріння називають як "засіб, що змінює правила гри", схвалив Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA), що є першим випадком, коли агентство схвалило подібні ліки за кілька років, повідомляє Science Alert

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Новий препарат для контролю ваги Wegovy буде виробляти датська фармацевтична компанія Novo Nordisk. Але він не зовсім новий. Той же препарат, але з назвою семаглутід, вже багато років використовується в США та інших країнах як протидіабетичні ліки. Однак зовсім недавно дослідження показали, що семаглутід в іншому дозуванні також діє як потужний і ефективний засіб для придушення апетиту.

У результаті дослідження, проведеного раніше цього року, за участю майже 2000 дорослих з ожирінням з 16 різних країн, стало ясно, що тривале лікування цими ліками призвело до втрати ваги в середньому майже на 15 відсотків у всієї групи.

Деякі учасники дослідження скинули навіть більше. Більше 30 відсотків групи втратили більше 20 відсотків ваги.

"Жоден інший препарат не може досягти такого рівня ефективності, і він дійсно змінює правила гри", — говорить дослідник ожиріння Рейчел Баттерхем з Лондонського університету. "Вперше за допомогою ліків люди можуть отримати те, що було можливим тільки за допомогою хірургічного втручання".

Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) оголосило, що препарат Wegovy (семаглутід) схвалений для контролю ваги у дорослих, які страждають ожирінням або надлишковою вагою, і у яких є пов'язане з ожирінням погіршення стану здоров'я (наприклад, високий кров'яний тиск, діабет 2 типу або високий рівень холестерину).

Лікування, яке почне компанія Novo Nordisk в США в кінці цього місяця, буде здійснюватися у формі щотижневої ін'єкції гормону глюкагоноподібного пептиду-1 (GLP-1), який змушує людей відчувати себе ситими, допомагаючи їм згодом їсти менше.

Затверджуючи препарат Wegovy, FDA розглянуло результати чотирьох окремих подвійних плацебо-контрольованих клінічних випробувань, що тривали 68 тижнів, в яких брали участь приблизно 4500 пацієнтів, яким випадковим чином давали Wegovy або плацебо.

Результати випробувань незначно різнилися у кожному випадку залежно від певних параметрів випробування. Але в компанії Novo Nordisk кажуть, що середня втрата ваги від 17 до 18 відсотків зберігалася протягом понад 68 тижнів у людей з ожирінням (і без діабету 2 типу), які брали Wegovy. При цьому у них був спеціальний план харчування зі зниженим вмістом калорій і підвищена фізична активність.

З іншого боку, в групі, яка приймала плацебо, втрата ваги була набагато нижчою. В одному з випробувань, в якому група, яка приймала Wegovy втратила в середньому 14,9% маси тіла, група, яка приймає плацебо показала втрату ваги всього 2,4% при ідентичних умовах. Це говорить про те, що семаглутід певною мірою допомагає людям їсти менше.

З огляду на той факт, що майже три чверті (73,6 відсотка) дорослих в США віком 20 років і старше мають надлишкову вагу або страждають ожирінням, є надія, що новий препарат може допомогти багатьом тисячам американців регулювати вживання їжі.

Але багато учасників досліджень повідомили про побічні ефекти від легкої до помірної форми, включаючи нудоту, діарею, блювоту, запор і біль у животі. Деякі учасники дослідження припинили участь в експерименті через це, але були ті, хто не відчував дискомфорту.

"Ми вперше спостерігаємо таке масштабне зниження ваги за допомогою ліків", — говорить Роберт Кушнер, експерт з ожиріння з Північно-Західного університету, США.

"Схвалення FDA дає людям з ожирінням можливість раз на тиждень без хірургічного втручання отримати результати, які раніше ніколи не досягалися за допомогою ліків від ожиріння".

Хоча Wegovy може допомогти величезній кількості американців, прикрою перешкодою для багатьох буде вартість препарату. Novo Nordisk ще не підтвердила ціну ліків, але швидше за все вони коштуватимуть 1300 доларів США в місяць, кажуть експерти.