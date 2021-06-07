Вымысел или реальность: ученые рассказали, можно ли остановить время

Чтобы разобраться в этом вопросе, нужно не только рассмотреть законы физики, но и понять человеческое восприятие реальности и философию времени.

В научно-фантастических книгах, фильмах и телешоу часто появляются персонажи, которые имеют сверхспособность останавливать время. Но возможно ли это в реальном мире? Для начала нужно определить само понятие времени, пишет Live Science.

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"Для физика это не так уж и трудно. Время — это просто ярлык для разных частей Вселенной. Он говорит нам, когда что-то происходит", — сказал Шон Кэрролл, физик-теоретик из Калифорнийского технологического института.

Многие физические уравнения мало различают прошлое, настоящее и будущее. Согласно теории Эйнштейна, время измеряется часами. Поскольку части часов должны перемещаться в пространстве, время переплетается с пространством в более широкую концепцию, известную как пространство-время, которая лежит в основе Вселенной.

Теория относительности прекрасно показала, что время может сильно колебаться в зависимости от того, насколько быстро один наблюдатель движется относительно другого.

Если вы отправите человека с часами на космический корабль со скоростью, близкой к скорости света, время будет казаться для него медленнее, чем для человека, оставшегося на Земле. А космонавт, падающий в черную дыру, чья огромная гравитация может искажать время, также может казаться замедленным по отношению к удаленному наблюдателю. Но на самом деле это не способ остановить время.

Двое часов могут показывать разное время в теории относительности, но каждый из них все равно будет записывать обычный ход времени в своей собственной системе отсчета.

"Если бы вы приближались к черной дыре, вы бы не заметили ничего другого. Стрелки на ваших наручных часах проходили бы со скоростью одна секунда в секунду", — отметил Кэрролл.

Мы знаем, что машина движется, потому что в разные моменты времени она находится в разных местах пространства. Движение — это изменение по отношению ко времени, поэтому само время не может двигаться. Другими словами, если бы время остановилось, все движение тоже остановилось бы.

Однако то, как персонажи из научной фантастики "играют" со временем, вызывает много вопросов. Если герой останавливает движение воздуха, то он сразу становится его заложником, а если же время, то тогда персонаж также не сможет ничего увидеть, потому что лучи света больше не будут достигать его глазных яблок.

"На самом деле нет никакого последовательного сценария, в котором время останавливается", — добавил Кэрролл.

Вот тебе и физика. Однако время — это нечто большее, чем просто показания часов. Это также чувство, которое есть у нас в голове и теле, а также естественные ритмы мира.

Однако в таких случаях время может стать фактором зависящим от личных прихотей человека.

"Размышления о субъективном впечатлении времени довольно интересная тема", — отметил Крэйг Каллендер, философ из Калифорнийского университета в Сан-Диего.

Он описал хорошо известную психологическую иллюзию, известную как "хроностаз" при которой человек помещает часы на край своего поля зрения, а затем на мгновение смотрит на что-нибудь другое. Если взглянуть на часы и сфокусироваться на секундной стрелке, они остановятся.

Даная иллюзия связана с небольшими движениями глаз, называемыми саккадами, при которых глазные яблоки быстро перемещаются взад и вперед, чтобы постоянно воспринимать окружающее. Дабы вы не видели хаотического размытия, ваш мозг фактически "редактирует" то, что он видит в реальном времени, и создает впечатление непрерывного поля зрения.

В таком случае возникает другой вопрос: какова связь между нашим восприятием времени и временем, о котором говорят физики? Среди ученых до сих пор нет единого мнения об окончательном ответе.

Что касается конечного потока времени, Каллендер предпочитает картину, где ничего не "течет", кроме личной истории человека.

"Если мы подумаем о нашем субъективном ощущении времени, то сможем остановить какую-то его часть с помощью хроностаза. Но это все, что мы можем сделать", — заключил ученый.