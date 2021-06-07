Вигадка чи реальність: вчені розповіли, чи можна зупинити час

Щоб розібратися у цьому питанні, потрібно не тільки розглянути закони фізики, а й зрозуміти людське сприйняття реальності та філософію часу.

У науково-фантастичних книгах, фільмах і телешоу часто з'являються персонажі, які мають надздібності зупиняти час. Але чи можливо це в реальному світі? Для початку потрібно визначити саме поняття часу, пише Live Science.

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"Для фізика це не так вже й важко. Час — це просто ярлик для різних частин Всесвіту. Він говорить нам, коли щось відбувається", — сказав Шон Керролл, фізик-теоретик з Каліфорнійського технологічного інституту.

Багато фізичних рівнянь мало розрізняють минуле, сьогодення і майбутнє. Відповідно до теорії Ейнштейна, час вимірюється годинами. Оскільки частини годин повинні переміщуватися у просторі, час переплітається з простором в ширшу концепцію, відому як простір-час, яка лежить в основі Всесвіту.

Теорія відносності прекрасно показала, що час може сильно коливатися залежно від того, наскільки швидко один спостерігач рухається щодо іншого.

Якщо ви відправите людину з годинником на космічний корабель зі швидкістю, близькою до швидкості світла, час буде здаватися для неї повільнішим, ніж для людини, що залишилася на Землі. А космонавт, що падає в чорну діру, чия величезна гравітація може спотворювати час, також може здаватися уповільненим по відношенню до віддаленого спостерігача. Але насправді це не спосіб зупинити час.

Двоє годинників можуть показувати різний час у теорії відносності, але кожен з них все одно буде записувати звичайний хід часу у своїй власній системі відліку.

"Якби ви наближалися до чорної діри, ви б не помітили нічого іншого. Стрілки на ваших наручних годинниках проходили б зі швидкістю одна секунда в секунду", — зазначив Керролл.

Ми знаємо, що машина рухається, тому що в різні моменти часу вона перебуває в різних місцях простору. Рух — це зміна по відношенню до часу, тому саме час не може рухатися. Іншими словами, якби час зупинився, весь рух теж зупинився б.

Однак те, як персонажі з наукової фантастики "грають" з часом, викликає багато питань. Якщо герой зупиняє рух повітря, то він відразу стає його заручником, а якщо ж час, то тоді персонаж також не зможе нічого побачити, тому що промені світла більше не будуть досягати його очних яблук.

"Насправді немає ніякого послідовного сценарію, в якому час зупиняється", — додав Керролл.

Ось тобі і фізика. Однак час — це щось більше, ніж просто свідчення годинника. Це також почуття, яке є у нас в голові і тілі, а також природні ритми світу.

Однак в таких випадках час може стати фактором, який залежить від особистих примх людини.

"Роздуми про суб'єктивне враження часу досить цікава тема", — зазначив Крейг Каллендер, філософ з Каліфорнійського університету в Сан-Дієго.

Він описав добре відому психологічну ілюзію, відому як "хроностаз" при якій людина поміщає годинник на край свого поля зору, а потім на мить дивиться на щось інше. Якщо поглянути на годинник і сфокусуватися на секундною стрілкою, він зупиниться.

Така ілюзія пов'язана з невеликими рухами очей, званими саккадами, при яких очні яблука швидко переміщаються взад і вперед, щоб постійно сприймати навколишнє. Щоб ви не бачили хаотичного розмиття, ваш мозок фактично "редагує" те, що він бачить у реальному часі, і створює враження безперервного поля зору.

Тоді виникає інше питання: який зв'язок між нашим сприйняттям часу і часом, про який говорять фізики? Серед вчених досі немає єдиної думки про остаточну відповідь.

Що стосується кінцевого потоку часу, Каллендер надає перевагу картині, де нічого не "тече", крім особистої історії людини.

"Якщо ми подумаємо про наше суб'єктивне відчуття часу, то зможемо зупинити якусь його частину за допомогою хроностазу. Але це все, що ми можемо зробити", — підсумував учений.