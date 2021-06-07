Заточенные во времени: ученые рассказали, как природа сохраняет доисторических существ (фото)

Мумифицированная замороженная кошка, детеныши мамонтов и древний бизон - это лишь небольшая часть удивительных животных, которых природе удалось сохранить.

Земля подвергалась разным колоссальным изменениям с тех пор, как была сформирована 4,5 миллиарда лет назад. Она не раз претерпевала резкие похолодания и потепления, которые резко меняли экосистему и приводили к массовым вымираниям, пишет Live Science.

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Следы вымерших животных остались в виде разных отпечатков и окаменелых костей. В некоторых случаях эксперты даже находили целые туши, которые оставались замороженными как во льду, так и торфяных болотах и смоляных карьерах.

С помощью таких необычных останков ученые собрали воедино события эволюции и теперь лучше понимают, как человек достиг сегодняшнего дня. Некоторые части отсутствуют, но области, которые сохранили прошлое, помогают заполнить эти пробелы. Вот несколько способов, которыми природе удалось сохранить доисторических существ.

Одним из самых действенных методов сохранения животных является замораживание. Холодная погода замедляет скорость органического разложения, предотвращая рост бактерий, которые в противном случае питались бы разлагающейся плотью.

[ + – ] Замороженный мамонтенок. Фото: University of Michigan Museum of Paleontology

Хотя Земля примерно на 6℃ теплее, чем была во время последнего ледникового периода, который закончился около 20 000 лет назад, в замерзших районах России, Азии и Северной Америки специалисты выявили несколько древних существ с неповрежденными телами.

Наличие пищи в желудках этих животных указывает на то, что их тела были быстро заморожены, предотвращая разложение. Среди других существ, найденных замороженными в ледяной земле Сибири были и мумифицированная замороженная кошка, детеныши мамонтов, древний бизон и молодой жеребенок.

При отсутствие льда у природы есть другие способы сохранить ткани тела. Чрезвычайно важным фактором предотвращения разложения является отделение от кислорода.

Торфяные болота Европы обладают невероятным сочетанием нехватки кислорода, низкой температуры и кислой воды, которая работает, чтобы "замариновать" останки любого животного, встретившего свой конец в грязи. Со временем на поверхности болота образуются слои мха, выделяющие химические вещества и останавливающие рост бактерий.

[ + – ] Человек из Толлунда. Фото: Getty Images

В этих торфяниках эксперты находили не только сохранившиеся человеческие останки, но и огромные куски съедобного воскообразного вещества, сделанного из молочных продуктов или мяса. Это "болотное масло", возможно, было ценным пищевым продуктом, который люди бронзового века намазывали на хлеб.

Они хранили это масло на болотах, чтобы оно оставалось прохладным и свежим. Более того, этот метод так хорошо сработал, что этот древний продукт все еще съедобен.

В 1950 году в болоте недалеко от датского города Толлунд был обнаружен мужчина в таком хорошем состоянии, что изначально считалось, что он недавно стал жертвой убийства, и люди даже вызвали полицию для осмотра места происшествия. Однако в таком положении тело пролежало 2300 лет, все еще одетое в одежду железного века. Мужчина действительно был убитым, но сами преступники уже давно мертвые.

[ + – ] Туши, застрявшие в ямах со смолой, привлекали плотоядных животных, которые также застревали в липкой субстанции. Фото: Wikimedia Commons

Существа также могут оказаться запертыми в капсуле времени, если они застрянут в яме со смолой. В некоторых частях мира источники природного асфальта просачиваются на землю в виде густой сырой нефти. Он накапливается и в конечном итоге образует некий бассейн, поверхность которого при взаимодействии с воздухом становится более толстой и липкой. Доисторические животные попадали в ловушку из густой слизи и боролись, чтобы освободиться, возникшая в результате суматоха привлекала хищников, некоторые из которых навсегда становились заложниками смолы.

Тысячи лет спустя затвердевшую смолу начали добывать в виде асфальта, и на свет появились подобные сокровища. Ла-Брея — всемирно известная смоляная яма, находящаяся в Лос-Анджелесе. Она удерживала в ловушке существ более 50 000 лет, причем исследователи до сих пор находят новые тела.

Раскопки на этом месте ведутся с 1913 года, и к настоящему времени было найдено более 3,5 миллионов образцов. По этим останкам идентифицировали более 600 видов животных и растений, но большая часть открытий связана с костями крупных животных, большинство из которых были плотоядными, такими как львы и ужасные волки.