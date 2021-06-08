Интернет закончился. Поток грязи, выброшенной в океан на 1000 км, нарушил передачу данных в Африке

Огромный поток грязи и песка разорвал подводные кабели и нарушил интернет-трафик на западном побережье Африки.

Ученые выяснили, что из-за огромного подводного потока в океан за два дня ушла грязь и песок на расстояние более 1000 км, разорвав подводные кабели и нарушив интернет-трафик на западном побережье Африки, сообщает The Guardian

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Самый длинный поток осадочных пород из когда-либо зарегистрированных, прошел более 1100 км от своего источника в устье реки Конго вдоль глубокого океанского каньона.

Это событие произошло еще в январе 2020 года, но данные о нем только появились. Оно могло остаться незамеченным, если бы не были повреждены телекоммуникационные кабели, что замедлило передачу данных между Нигерией и Южной Африкой.

Это событие также было зафиксировано приборами, которые ученые разместили в южной части Атлантического океана для изучения скорости течений и донных отложений. Датчики зафиксировали поток грязи и песка, ускоряющийся от пяти метров в секунду до восьми метров в секунду, когда он хлынул в море.

"У нас была серия океанографических приборов, которые пострадали в результате этого события, поток сломал их якоря на морском дне, так что они всплыли, чтобы отправить нам сообщение", — говорит профессор Питер Таллинг из Даремского университета.

"Этот поток постепенно становился все быстрее и быстрее. Поскольку он разъедает морское дно по мере своего движения, он собирает песок и грязь, что делает его более плотным и даже более быстрым", — говорит ученый.

Исключительно длинный подводный поток, также известный как мутное течение, был вызван сильнейшим за 50 лет наводнением вдоль реки Конго в конце декабря 2019 года, которое вытолкнуло к устью реки много песка и грязи в сочетании с необычно сильными весенними приливами две недели спустя.

Ученые заявили, что их работа представляет собой первое подробное исследование мощных подводных мутных течений, которые могут разорвать подводные кабели, по которым передается более 99% глобального трафика данных между континентами. Это касается Интернета, финансовой торговли, облачного хранилища данных и услуг голосовой почты.

Это исследование может помочь укладчикам подводных кабелей в планировании прокладки кабелей, в правильном размещении ремонтных судов и поиске способов смягчения последствий таких событий.