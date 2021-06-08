Інтернет закінчився. Потік бруду, викинутий в океан на 1000 км, порушив передачу даних в Африці

Величезний потік бруду і піску розірвав підводні кабелі і порушив інтернет-трафік на західному узбережжі Африки.

Вчені з'ясували, що через величезний підводний потік в океан за два дні пішов бруд і пісок на відстань понад 1000 км, розірвавши підводні кабелі і порушивши інтернет-трафік на західному узбережжі Африки, повідомляє The Guardian

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Найдовший потік осадових порід з будь-коли зареєстрованих, пройшов понад 1100 км від свого джерела в гирлі річки Конго уздовж глибокого океанського каньйону.

Ця подія відбулася ще у січні 2020 року, але дані про нього тільки з'явилися. Він міг залишитися непоміченим, якби не були пошкоджені телекомунікаційні кабелі, що сповільнило передачу даних між Нігерією та Південною Африкою.

Цю подію також зафіксували приладами, які вчені розмістили у південній частині Атлантичного океану для вивчення швидкості течій і донних відкладень. Датчики зафіксували потік бруду і піску, що прискорюється від п'яти метрів на секунду до восьми метрів на секунду, коли він ринув у море.

"У нас була серія океанографічних приладів, які постраждали в результаті цієї події, потік зламав їх якорі на морському дні, і вони спливли, щоб відправити нам повідомлення", — говорить професор Пітер Таллінг з Даремського університету.

"Цей потік поступово ставав все швидше і швидше. Оскільки він роз'їдає морське дно в міру свого руху, він збирає пісок і бруд, що робить його щільнішим і навіть швидшим", — говорить учений.

Досить довгий підводний потік, також відомий як каламутна течія, був викликаний найсильнішою за 50 років повінню уздовж річки Конго в кінці грудня 2019 року, яка виштовхнула до гирла річки багато піску і бруду в поєднанні з незвичайно сильними весняними припливами через два тижні.

Вчені заявили, що їхня робота являє собою перший докладне вивчення сильних підводних митних течій, які можуть розірвати підводні кабелі, по яких передається більше 99% глобального трафіку даних між континентами. Це стосується Інтернету, фінансової торгівлі, хмарного сховища даних і послуг голосової пошти.

Це дослідження може допомогти укладальникам підводних кабелів у плануванні прокладки кабелів, в правильному розміщенні ремонтних судів і пошуку способів пом'якшення наслідків таких подій.