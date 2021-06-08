Исследователи "воскресили" замороженных 24 тыс. лет назад многоклеточных организмов

Однако пока экспертам неизвестно, каким именно способом они могут защищать свои клетки и органы от кристаллов льда, образующихся в процессе замораживания.

В течение десятков тысяч лет микроскопические существа лежали замороженными и неподвижными под землей в сибирской вечной мерзлоте, пишет IFLS.

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Тем не менее, когда ученые их разморозили, крошечные многоклеточные животные не просто ожили — они размножились бесполым путем с помощью партеногенеза. Специалисты предполагают, что существует механизм, с помощью которого многоклеточные животные могут избежать повреждения клеток во время процесса замораживания и проснуться готовыми к продолжению жизни.

"Наше исследование на сегодняшний день является самым убедительным доказательством того, что многоклеточные животные могли выдержать десятки тысяч лет в криптобиозе, состоянии почти полностью остановленного метаболизма", — рассказал биолог Стас Малавин из лаборатории криологии почвы Института физико-химических и биологических проблем почвоведения.

Существо, которые ученые использовали в своем исследовании, опубликованном в Current Biology, — микроскопическое беспозвоночное, называемое коловраткой. Эти крошечные первичноротые животные живут в водоемах по всему миру, а их способность выживать в таких условиях, как замерзание и обезвоживание, завораживает.

Исследователи взяли образцы вечной мерзлоты глубиной около 3,5 м и медленно нагрели, что привело к воскрешению нескольких микроскопических организмов, включая этих крошечных животных. Учитывая их жизнестойкость, для экспертов было важно убедиться, что образец не был загрязнен более поздними слоями.

Возраст вечной мерзлоты и существ, замороженных в ней, был также определен с помощью других методов, таких как радиоуглеродное датирование. В научной литературе сообщалось, что при замораживании коловратки способны выживать в течение 10 лет. Очевидно, что механизм, позволяющий им выдерживать такие условия, даже мощнее, чем считалось ранее.

Однако ученые не уверены, каким способом это существо и другие подобные организмы могут защищать свои клетки и органы от кристаллов льда, образующихся в процессе замораживания. Этих существ должно было разорвать на части, но этого не произошло.

Должно быть, что-то чрезвычайно странное происходит с этими крошечными животными, когда они медленно замерзают. Вывод исследования состоит в том, что многоклеточный организм можно заморозить и хранить в таком виде в течение тысяч лет, а затем вернуть к жизни. Настоящая мечта многих писателей-фантастов.

"Конечно, чем сложнее организм, тем труднее сохранить его живым, а для млекопитающих это в настоящее время невозможно. Тем не менее, переход от одноклеточного организма к организму с кишечником и мозгом, хотя и микроскопическим, является большим шагом вперед", — отмечает Малавин.

Команда продолжит изучать вечную мерзлоту, чтобы увидеть, существует ли больше животных с такими "навыками", и выяснить, какой механизм позволяет организму выжить в замороженном состоянии в течение тысяч лет.