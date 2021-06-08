Дослідники "воскресили" заморожених 24 тис. років тому багатоклітинні організми

Однак поки експертам невідомо, яким саме способом вони можуть захищати свої клітини і органи від кристалів льоду, що утворюються в процесі заморожування.

Протягом десятків тисяч років мікроскопічні істоти лежали замороженими і нерухомими під землею в сибірській вічній мерзлоті, пише IFLS.

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Проте, коли вчені їх розморозили, крихітні багатоклітинні тварини не просто ожили — вони розмножилися безстатевим шляхом за допомогою партеногенезу. Фахівці припускають, що існує механізм, за допомогою якого багатоклітинні тварини можуть уникнути пошкодження клітин під час процесу заморожування і прокинутися готовими до продовження життя.

"Наше дослідження на сьогодні є найпереконливішим доказом того, що багатоклітинні тварини могли витримати десятки тисяч років в криптобіозі, стані майже повністю зупиненого метаболізму", — розповів біолог Стас Малавін з лабораторії кріології грунту Інституту фізико-хімічних і біологічних проблем грунтознавства.

Істота, яку вчені використовували у своєму дослідженні, опублікованому в Current Biology, — мікроскопічне безхребетні, зване коловерткою. Ці крихітні первиннороті тварини живуть у водоймах по всьому світу, а їх здатність виживати в таких умовах, як замерзання і зневоднення, заворожує.

Дослідники взяли зразки вічної мерзлоти глибиною близько 3,5 м і повільно нагріли, що призвело до воскресіння кількох мікроскопічних організмів, включаючи цих крихітних тварин. З огляду на їх життєстійкість, для експертів було важливо переконатися, що зразок не був забруднений більш пізніми шарами.

Вік вічної мерзлоти та істот, заморожених в ній, був також визначений за допомогою інших методів, таких як радіовуглецеве датування. У науковій літературі повідомлялося, що при заморожуванні коловертки здатні виживати протягом 10 років. Очевидно, що механізм, що дозволяє їм витримувати такі умови, навіть могутніший, ніж вважалося раніше.

Однак вчені не впевнені, яким способом це істота та інші подібні організми можуть захищати свої клітини і органи від кристалів льоду, що утворюються в процесі заморожування. Цих істот повинно було розірвати на частини, але цього не сталося.

Можливо, щось надзвичайно дивне відбувається з цими крихітними тваринами, коли вони повільно замерзають. Висновок дослідження полягає у тому, що багатоклітинний організм можна заморозити і зберігати в такому вигляді протягом тисяч років, а потім повернути до життя. Справжня мрія багатьох письменників-фантастів.

"Звичайно, чим складніший організм, тим важче зберегти його живим, а для ссавців це зараз неможливо. Проте, перехід від одноклітинного організму до організму з кишківником і мозком, хоча і мікроскопічним, є великим кроком вперед", — зазначає Малавін.

Команда продовжить вивчати вічну мерзлоту, щоб побачити, чи існує більше тварин з такими "навичками", і зʼясувати, який механізм дозволяє організму вижити у замороженому стані протягом тисяч років.