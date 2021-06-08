Электрические угри и кровь гладиаторов. Какими были истоки современной медицины

В Древней Греции "медицина" включала в себя жертвоприношения и молитвы, но все изменилось с появлением Гиппократа и его методов лечения.

Древние "лекарства" представляли из себя жертвоприношения и молитвы божествам. Болезнь считалась сверхъестественным недугом, а здоровье – подарком богов.

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Это была стандартная медицинская модель древнего мира, где священники и молитвы лечили болезни. И так продолжалось до тех пор, пока Гиппократ не изобрел практику и не определил медицину как профессию, пишет Big Think.

Все, что мы знаем о Гиппократе, исходит из серии писем из библиотеки в Александрии, написанных около 250 г до н.э. Собрание из историй болезней, практических знаний и философии было сделано несколькими авторами на протяжении многих лет. Но Гиппократ являлся связующим звеном во всем этом.

Он утверждал, что болезнь и недуг можно понять с помощью рационального исследования, и у него есть совершенно естественные причины, а не гнев богов. Гиппократ считал, что человек является такой же неотъемлемой частью природы, как куры или коровы, и его можно лечить таким же образом.

Поскольку у греков были строгие правила против вскрытия и разрезания мертвого тела, Гиппократ и первые врачи очень мало знали о физиологии человека. Большая часть анатомии изучалась в ужасной мешанине на поле боя. Поэтому параллели с животным миром были весьма удобным методом изучения. Например, гиппократы считали, что человеческая беременность похожа на то, как курица вынашивает яйца.

Без микроскопов и медицинских экспериментов греческие врачи были достаточно ограничены. Сегодня медицина в значительной степени сосредоточена на болезнях, поскольку фокусируется на патологии, такой как заболевания органов или микробных инфекциях. Для Гиппократа болезнь была связана со всем телом и появлялась, когда естественный баланс и равновесие в теле были нарушены.

Юмористическая теория

Гиппократ считал, что тело состоит из различных жидкостей, называемых юморизмами (юмористическая теория), и разные органы ответственны за их появление и регулирование.

Было четыре жидкости: кровь, мокрота, желтая желчь и черная желчь. Все они присутствовали в теле человека, и когда их баланс не нарушался, человек был здоров. Гиппократ и его последователи считали, что болезнь возникает, когда одна или несколько жидкостей продуцировались чрезмерно или находились в неправильной части тела. Если у пациента было слишком много мокроты, у него появлялся кашель. Слишком много крови – тошнота, а если много черной желчи – депрессия.

Сейчас это может показаться смешным, но понять гиппократов все же можно. Даже сегодня люди часто путают симптомы с причинами, и для кого-то совершенно логично думать, что мокрота во время простуды является причиной болезни.

Конечно, такой подход Гиппократа иногда выливался в совершенно абсурдные методы лечения. Считалось, например, что эпилепсия вызывается мокротой, блокирующей дыхательные пути – судороги были попыткой организма открыть эти пути. Поэтому пациентам с эпилепсией рекомендовали теплый и сухой климат. Обычными были такие рецепты, где пациентам рекомендовали пить кровь гладиаторов для потенции. От боли в голове прописывали подносить к ней электрического угря, чтобы вытеснить нежелательные жидкости.

Трудно недооценить проблемы со здоровьем, от которых страдали люди в Древней Греции. Благодаря современной медицине и общественному здравоохранению люди намного реже болеют, а когда это случается, лекарства обычно эффективны и их легко достать. Однако древность была миром лихорадки, пищевых отравлений, инфекций, передающихся через воду, укусов животных и частых войн.

Фото: Wikipedia/Public domain

Наличие эмпирически мыслящего (хоть и ошибочно) класса врачей, такого как последователи Гиппократа, имело большой успех для медицины. Рассматривая болезнь как нарушение баланса всего тела, гиппократы проявляли большой интерес к своим пациентам. Они часто навещали больных, которых невероятно тщательно обследовали. Например, они часто пробовали мочу или ушную серу, чтобы проверить, все ли в порядке. Некоторые даже ели волосы на ногах и нюхали табуреты пациентов. Справедливо будет сказать, что Гиппократ изобрел и прогноз, и диагноз. Впервые врач смог сказать: "Я знаю, что пошло не так, и я могу сказать вам, что будет дальше".

Врачи не рекомендовали радикальных или интенсивных вмешательств, таких как хирургия, которая была бы фатальной в то время. Они прописывали некоторые изменения в образе жизни, такие как диета, упражнения, горячие ванны и секс, особенно для пожилых пациентов. Также медики впервые начали следить за дальнейшим состоянием своих пациентов и за тем, принимают ли они лекарства.

Хотя практически ни одно лекарство гиппократов не было хоть немного эффективным, их поведение у постели больного было действительно революционным. Медицина Гиппократа использовала все возможности и уловки для восстановления гармонии в теле.

Наследие Гиппократа

В итоге, Гиппократ оставил человечеству два великих дара. Во-первых, он сделал медицину самостоятельной научной дисциплиной. Во-вторых, он показал врачам, насколько важно уделять внимание пациенту в целом, реагировать на болезнь, включая психологическое состояние.

Вольтер однажды сказал: "Искусство медицины состоит в том, чтобы развлечь пациента, а природа вылечит болезнь". Без сомнения, такое выражение было верно в отношении Гиппократа. Конечно, многие из его пациентов выздоравливали, но чаще всего это происходило не столько благодаря его медицинскому мастерству, сколько самим пациентам, которые получали отдых с отличной едой, массажами и большим количеством сна.