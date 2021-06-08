Ученые рассказали, почему ядро Земли не плавит нашу планету

Верхняя граница внешнего ядра находится на глубине всего 2900 км от поверхности Земли, если бы Солнце было так близко, оно бы нас полностью поджарило.

Благодаря сейсмологии — изучению звуковых волн, распространяющихся через Землю (в некоторых случаях от испытательных ядерных взрывов), исследователи выяснили, что ядро нашей планеты расплавлено, пишет Science Focus.

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Кроме того, учитывая изобилие разных химических элементов во Вселенной и то как они себя ведут, эксперты считают, что ядро Земли в основном состоит из железа, находящегося под огромным давлением.

Все это указывает на то, что температура ядра составляет около 6000°C, аналогично температуре поверхности Солнца. Верхняя граница внешнего ядра находится на глубине всего 2900 км от поверхности Земли, если бы Солнце было так близко, оно бы нас полностью расплавило. Так почему же ядро Земли нас не поджаривает?

Во-первых, ядро окружено в основном твердой каменной мантией. Кора, на которой мы обитаем, плавает на этой мантии, предоставляя больше защиты, чем пустое пространство. А, во-вторых, самая важная причина, по которой мы не расплавляемся — это разница между температурой и теплом.

Грубо говоря, тепло — это энергия, а температура — это плотность энергии, то есть количество энергии, заключенное в заданный размер. Так, например, температура искры от бенгальского огня может достигать 1500 ° C, но она не причинит вам вреда, а вот ванна с кипящей водой при температуре всего 100 ° C вас убьет. Все из-за того, что ванна содержит гораздо больше тепловой энергии.

Чтобы расплавить всю Землю, понадобится гораздо больше энергии, чем тепла в ее ядре. Солнце большое и, конечно, может легко это сделать, но, к счастью, оно находится в 150 000 000 км от нас.

Напомним, что недавно исследователи решили проверить симметричность ядра. С помощью распространения сейсмических волн и компьютерного моделирования, учитывающего геодинамику Земли, они выяснили, что оно на самом деле кривое.