Вчені розповіли, чому ядро Землі не плавить нашу планету

Верхня межа зовнішнього ядра знаходиться на глибині всього 2900 км від поверхні Землі, якби Сонце було так близько, воно б нас повністю підсмажило.

Завдяки сейсмології — вивченню звукових хвиль, що поширюються через Землю (у деяких випадках від випробувальних ядерних вибухів), дослідники з'ясували, що ядро нашої планети розплавлене, пише Science Focus.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Крім того, з огляду на достаток різних хімічних елементів у Всесвіті і те, як вони себе поводять, експерти вважають, що ядро Землі переважно складається з заліза, що знаходиться під величезним тиском.

Все це вказує на те, що температура ядра становить близько 6000°C, аналогічно температурі поверхні Сонця. Верхня межа зовнішнього ядра знаходиться на глибині всього 2900 км від поверхні Землі, якби Сонце було так близько, воно б нас повністю розплавило. Так чому ж ядро Землі нас не підсмажує?

По-перше, ядро оточене переважно твердою кам'яною мантією. Кора, на якій ми живемо, плаває на цій мантії, надаючи більше захисту, ніж порожній простір. А, по-друге, найважливіша причина, по якій ми не розплавляється — це різниця між температурою і теплом.

Грубо кажучи, тепло — це енергія, а температура — це щільність енергії, тобто кількість енергії, укладена в заданий розмір. Так, наприклад, температура іскри від бенгальського вогню може досягати 1500°C, але вона не заподіє вам шкоди, а ось ванна з киплячою водою при температурі всього 100°C вас вб'є. Все через те, що ванна містить набагато більше теплової енергії.

Щоб розплавити всю Землю, знадобиться набагато більше енергії, ніж тепла в її ядрі. Сонце велике і, звичайно, може легко це зробити, але, на щастя, воно знаходиться за 150 000 000 км від нас.

Нагадаємо, що недавно дослідники вирішили перевірити симетричність ядра. За допомогою поширення сейсмічних хвиль і комп'ютерного моделювання, що враховує геодинаміку Землі, вони з'ясували, що воно насправді криве.