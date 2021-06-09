Ракета, напечатанная на 3D-принтере, может стать конкурентом Space X

Компания Relativity Space привлекла 650 миллионов долларов, чтобы сделать свою ракету конкурентоспособной с ракетой Илона Маска.

Компания Relativity Space готовится к запуску своей первой ракеты в конце года. Ракетный стартап из Лос-Анджелеса объявил о привлечении 650 миллионов долларов, которые нужны для ускорения разработки ракеты Terran R, которая будет полностью напечатана на 3D-принтере. Ракета способна нести в космос большую полезную нагрузку, чем ракета Falcon 9 Илона Маска, сообщает Forbes

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"Я чувствую, что во многих смыслах это грандиозное событие", — говорит соучредитель и генеральный директор компании Relativity Space Тим Эллис. "Потому что мы просто делаем то, что планировали, когда создавали компанию: строим полностью многоразовую ракету с гораздо большей полезной нагрузкой".

Компания Relativity Space была основана в 2015 году бывшими сотрудниками компаний Blue Origin и SpaceX Тимом Эллисом и Джорданом Ноуном. Оба работали над созданием 3D-печатных деталей ракет и имели общее видение создания ракет, которые были бы полностью напечатаны на 3D-принтере. Пара привлекла первые деньги для компании, отправив электронное письмо Марку Кьюбану, чтобы объяснить свое видение развития данной технологии. Кьюбан инвестировал тогда и с тех пор вкладывает деньги в компанию.

На данный момент компания привлекла уже около 1,3 миллиарда долларов, а в общем необходимо около 4,2 миллиарда долларов.

Первая версия ракеты Terran 1, ориентирована на меньшую полезную нагрузку и конкурирует с полетами на более крупных ракетах, а также на небольших ракетах-носителях, таких как Electron от компании Rocket Lab. Первый испытательный полет этой ракеты назначен на конец этого года, а вскоре после этого последуют коммерческие запуски.

[ + – ] Сравнение ракет Terran 1 и Terran R Фото: Relativity Space

По словам Эллиса, проект ракеты Terran R еще более амбициозен. Это двухступенчатая ракета высотой почти 66 метров. Изготовленные из нестандартных алюминиевых сплавов для 3D-печати, аэродинамические конструкции ракеты были сгенерированы алгоритмически, а это означает, что эти ракеты могут быть в основном изготовлены только с помощью 3D-печати, говорит Эллис.

Ракета спроектирована так, чтобы быть полностью многоразовой, при этом первая ступень приземляется отдельно от второй ступени и полезной нагрузки, которые будут приземляться вместе как одно целое. Компания намерена многократно тестировать возможность повторного использования ступеней своих ракет во время коммерческих запусков, следуя примеру SpaceX.

Ракеты Terran R будут производиться на тех же гигантских 3D-принтерах, которые компания использует на своем заводе в Лонг-Бич, штат Калифорния, для производства Terran 1. По словам Эллиса, Terran R сможет доставлять на орбиту более крупные полезные нагрузки, чем Falcon 9 от SpaceX и потенциально ее можно будет использовать сотни раз.

Для Эллиса новый раунд привлечения инвестиций и количество предварительных заказов, полученных Relativity, являются доказательством того, что рынок космических запусков существует, даже несмотря на то, что SpaceX Илона Маска ежегодно запускает все больше ракет. "Мы долгое время слышали от клиентов, что на рынке должна быть еще одна быстро развивающаяся революционная компания", — говорит Эллис. "И поэтому должен быть еще один игрок на этом рынке".