Ракета, надрукована на 3D-принтері, може стати конкурентом Space X

Компанія Relativity Space привернула 650 мільйонів доларів, щоб зробити свою ракету конкурентоспроможною з ракетою Ілона Маска.

Компанія Relativity Space готується до запуску своєї першої ракети в кінці року. Ракетний стартап з Лос-Анджелеса оголосив про залучення 650 мільйонів доларів, які потрібні для прискорення розробки ракети Terran R, яка буде повністю надрукована на 3D-принтері. Ракета здатна нести в космос більш корисне навантаження, ніж ракета Falcon 9 Ілона Маска, повідомляє Forbes.

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"Я відчуваю, що в багатьох сенсах це грандіозна подія", — говорить співзасновник і генеральний директор компанії Relativity Space Тім Елліс. "Тому що ми просто робимо те, що планували, коли створювали компанію: будуємо повністю багаторазову ракету з набагато більш корисним навантаженням".

Компанія Relativity Space була заснована у 2015 році колишніми співробітниками компаній Blue Origin і SpaceX Тімом Еллісом і Джорданом Ноуном. Обидва працювали над створенням 3D-друкованих деталей ракет і мали спільне бачення створення ракет, які були б повністю надруковані на 3D-принтері. Пара привернула перші гроші для компанії, відправивши електронного листа Марку Кʼюбану, щоб пояснити своє бачення розвитку цієї технології. Кʼюбан інвестував тоді і з тих пір вкладає гроші в компанію.

Наразі компанія залучила вже близько 1,3 мільярда доларів, а в загальному необхідно близько 4,2 мільярдів доларів.

Перша версія ракети Terran 1, орієнтована на менш корисне навантаження і конкурує з польотами на більших ракетах, а також на невеликих ракетах-носіях, таких як Electron від компанії Rocket Lab. Перший випробувальний політ цієї ракети призначений на кінець цього року, а незабаром після цього будуть комерційні запуски.

[ + – ] Порівняння ракет Terran 1 і Terran R Фото: Relativity Space

За словами Елліса, проект ракети Terran R ще більш амбітний. Це двоступенева ракета заввишки майже 66 метрів. Виготовлені з нестандартних алюмінієвих сплавів для 3D-друку, аеродинамічні конструкції ракети були згенеровані алгоритмічно, а це означає, що ці ракети можуть бути в основному виготовлені тільки з допомогою 3D-друку, говорить Елліс.

Ракета спроектована так, щоб бути повністю багаторазовою, при цьому перший ступінь приземляється окремо від другого ступеня і корисного навантаження, які будуть приземлятися разом як одне ціле. Компанія має намір багаторазово тестувати можливість повторного використання ступенів своїх ракет під час комерційних запусків, наслідуючи приклад SpaceX.

Ракети Terran R будуть виготовлятися на тих же гігантських 3D-принтерах, які компанія використовує на своєму заводі в Лонг-Біч, штат Каліфорнія, для виробництва Terran 1. За словами Елліса, Terran R зможе доставляти на орбіту більші корисні навантаження, ніж Falcon 9 від SpaceX і потенційно її можна буде використовувати сотні разів.

Для Елліса новий раунд залучення інвестицій і кількість попередніх замовлень, отриманих Relativity, є доказом того, що ринок космічних запусків існує, навіть незважаючи на те, що SpaceX Ілона Маска щорічно запускає все більше ракет. "Ми довгий час чули від клієнтів, що на ринку повинна бути ще одна революційна компанія, яка швидко розвивається", — говорить Елліс. "І тому повинен бути ще один гравець на цьому ринку".