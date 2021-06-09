На Марсе нашли арбузы. New York Times ошарашила "открытием" и сразу его удалила

В известной газете была опубликована статья с удивительным заголовком о неожиданной находке на Красной планете.

Известная американская газета New York Times опубликовала статью, в которой было сделано заявление о том, что на Марсе нашли арбузы. Но в скором времени эту статью удалили, сообщает Futurism

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"Власти говорят, что появление фруктовых инопланетян виновато в перенасыщении арбузов в космическом пространстве", — говорится в статье, которая была удалена менее чем через час, согласно кешированным данным Google News. "ФБР отказалось комментировать сообщения о проливных дождях из арбузов, но подтвердило, что киви были задержаны".

[ + – ] Скриншот опубликованной новости в ленте Google News Фото: Futurism

Статья быстро исчезла из сети и ее заменили сообщением о том, что она "опубликована по ошибке".

После всего случившегося представитель New York Times внес ясность в эту странную историю.

"Ранее на нашем сайте по ошибке была опубликована фиктивная статья, предназначенная для системы тестирования", — сказано в сообщении. "Статья уже удалена".

Увы или к счастью, напоминаем, что в настоящее время нет никаких свидетельств наличия арбузов или какой-либо другой жизни на Красной планете.

Хотя, марсоходы NASA и Китая ищут признаки существования древней жизни на Марсе планете. Ученые говорят, что, возможно, глубоко под поверхностью, микробная жизнь все еще есть.

Однако даже если есть какие-либо свидетельства наличия фруктов и овощей на Красной планете, то пока эта информация не доступна широкой аудитории.