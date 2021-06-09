На Марсі знайшли кавуни. New York Times приголомшила "відкриттям" і відразу його видалила

У відомій газеті була опублікована стаття з дивним заголовком про несподівану знахідку на Червоній планеті.

Відома американська газета New York Times опублікувала статтю, у якій було зроблено заяву про те, що на Марсі знайшли кавуни. Але незабаром цю статтю видалили, повідомляє Futurism.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

"Влада каже, що поява фруктових інопланетян винна в перенасиченні кавунів у космічному просторі", — йдеться в статті, яка була видалена менш ніж через годину, згідно з кеш-даними Google News. "ФБР відмовилося коментувати повідомлення про проливні дощі з кавунів, але підтвердило, що ківі були затримані".

[ + – ] Скріншот опублікованої новини в стрічці Google News Фото: Futurism

Стаття швидко зникла з мережі і її замінили повідомленням про те, що вона "опублікована помилково".

Після всього, що сталося, представник New York Times вніс ясність у цю дивну історію.

"Раніше на нашому сайті помилково була опублікована фіктивна стаття, призначена для системи тестування", — сказано в повідомленні. "Стаття вже видалена".

На жаль чи на щастя, нагадуємо, що наразі немає ніяких свідчень наявності кавунів або будь-якого іншого життя на Червоній планеті.

Хоча марсоходи NASA і Китаю шукають ознаки існування древнього життя на Марсі. Учені говорять, що, можливо, глибоко під поверхнею мікробне життя все ще є.

Однак, навіть якщо є будь-які свідчення наявності фруктів та овочів на Червоній планеті, то поки ця інформація не доступна широкій аудиторії.