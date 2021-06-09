Ученые считают, что темная материя может скрываться в четвертом измерении

Темная материя — одна из самых загадочных тайн во Вселенной. Эксперты знают, что она существует, но не знают, как ее искать и почему она не появилась там, где ее ожидали.

По мнению группы исследователей из Калифорнийского университета в Риверсайде, дополнительное измерение в пространстве-времени может скрывать темную материю — вещество, которое, составляет 85% массы во Вселенной, но до сих пор остается необнаружимым, пишет Futurism.

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"Мы живем в океане темной материи, но мы очень мало знаем о том, что она из себя представляет. Наша наблюдаемая Вселенная имеет три измерения пространства. Но мы также предполагаем, что может существовать и четвертое, о котором пока ничего не известно", — сказал Флип Танедо, доцент физики и астрономии и старший автор исследования, опубликованного в журнале Journal of High Energy Physics.

Это одна из самых загадочных тайн во Вселенной. Ученые знают, что темная материя существует, но не знают, как ее искать и почему она не появилась там, где ее ожидали. Несмотря на все усилия ученых, темная материя остается неуловимой.

"Мы до сих пор не знаем, из чего она сделана и почему она вообще существует. Мы также не можем наблюдать ее напрямую, поскольку она не поглощает, не отражает и не выделяет никакого электромагнитного излучения", — добавил Танедо.

Однако согласно теории Танедо и его команды, некоторые невидимые частицы темной материи взаимодействуют с другими невидимыми частицами таким образом, что эти вторые частицы ведут себя не так, как другие, — через дополнительное измерение.

"За последнее десятилетие физики пришли к пониманию того, что, в дополнение к темной материи, скрытые темные силы могут управлять ее взаимодействиями. Это может полностью переписать правила того, как следует искать темную материю. Дополнительное измерение может объяснить, почему темная материя так хорошо скрыта от наших попыток изучить ее в лабораторных условиях", - заключил Танедо.