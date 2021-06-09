Вчені вважають, що темна матерія може ховатися в четвертому вимірі

Темна матерія — одна з найзагадковіших таємниць у Всесвіті. Експерти знають, що вона існує, але не знають, як її шукати і чому вона не з'явилася там, де на неї чекали.

На думку групи дослідників із Каліфорнійського університету в Ріверсайді, додатковий вимір у просторі-часі може приховувати темну матерію — речовина, яка становить 85% маси у Всесвіті, але до сих пір залишається незнайденою, пише Futurism.

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"Ми живемо в океані темної матерії, але ми дуже мало знаємо про те, що вона собою являє. Наш спостережний Всесвіт має три виміри простору. Але ми також припускаємо, що може існувати і четвертий, про який поки нічого не відомо", — сказав Фліп Танедо, доцент фізики й астрономії та старший автор дослідження, опублікованого в журналі Journal of High Energy Physics.

Це одна з найбільш загадкових таємниць у Всесвіті. Вчені знають, що темна матерія існує, але не знають, як її шукати і чому вона не з'явилася там, де на неї чекали. Незважаючи на всі зусилля вчених, темна матерія залишається невловимою.

"Ми досі не знаємо, з чого вона зроблена і чому вона взагалі існує. Ми також не можемо спостерігати її безпосередньо, оскільки вона не поглинає, не відбиває і не виділяє ніякого електромагнітного випромінювання", — додав Танедо.

Однак відповідно до теорії Танедо та його команди, деякі невидимі частинки темної матерії взаємодіють з іншими невидимими частинками так, що ці другі частки поводяться не так, як інші, — через додатковий вимір.

"За останнє десятиліття фізики дійшли розуміння того, що, на додаток до темної матерії, приховані темні сили можуть керувати її взаємодіями. Це може повністю переписати правила того, як варто шукати темну матерію. Додатковий вимір може пояснити, чому темна матерія так добре прихована від наших спроб вивчити її в лабораторних умовах", — підсумував Танедо.