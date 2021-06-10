Сохранилось в выгребной яме: в Израиле нашли 1000-летнее куриное яйцо

Находку сделали на месте, где ранее стоял византийский город Явна

Израильские археологи, похоже, могут дать ответ на вопрос, что же было раньше: яйцо, или курица. В выгребной яме на месте византийского города Явна они нашли совершенно целое куриное яйцо, которое туда выбросили 1000 лет назад. Об этом сообщили в Управлении древностей Израиля (IAA).

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Яйцо треснуло, и часть его содержимого вытекла, поэтому, видимо, его и выбросили. Оно сохранилось, потому что было окружено человеческими фекалиями. Кроме этого в яме археологи обнаружили три костяные куколки.

[ + – ] Тысячелетнее яйцо

[ + – ] Коптские куколки, найденные на раскопках

"Фрагменты яичной скорлупы находили и ранее, в Городе Давида, Кесарии и Аполлонии. Но скорлупа слишком хрупкая, так что целых яиц мы пока не находили", — говорится в заявлении Ли Перри Гала, ведущего эксперта по птицеводству в древнем мире.

Впрочем, при изучении в лаборатории скорлупа все-таки треснула, так что теперь ученые надеются сохранить остатки и исследовать содержимое.

Птицеводство стало развиваться в Израиле 2300 лет назад, в эллинистический и раннеримский периоды. В исламский период, начиная с VII века, наблюдается заметное снижение процента свиных костей на участках в регионе, что отражает запрет на употребление в пищу свинины.

"Людям нужен был готовый заменитель белка, не требующий охлаждения и консервирования, и они нашли его в яйцах и курином мясе", — пояснила Перри Гал.

[ + – ] Тысячелетнее яйцо

Интересны и куколки, найденные вместе с яйцом. Это, так называемые коптские куклы исламского периода, и они использовались в качестве игрушек, а не магических амулетов, как считалось ранее.

Раскопки в Явне начались несколько лет назад, чтобы расчистить место под застройку, и продолжаются уже несколько месяцев.

[ + – ] Мозаика, найденная в Явне Фото: Israel Antiquities Authority

В апреле ученые нашли целый комплекс зданий и красочную мозаику, которая украшала чей-то пол 1600 лет назад.

Интересно, но сначала археологи подумали, что она просто белая, пока не очистили ее кислотой. Теперь мозаику расчистят окончательно, аккуратно извлекут и отправят в музей.

Примечательно, но в Китае существует блюдо, под названием "столетние", или "тысячелетние яйца". Их выдерживают без доступа воздуха несколько месяцев в специальном рассоле. Теперь фанаты этого блюда смогут убедиться, что настоящее тысячелетнее яйцо выглядит несколько иначе.