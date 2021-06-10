Збереглося у вигрібній ямі: в Ізраїлі знайшли 1000-річне куряче яйце

Знахідку зробили на місці, де раніше стояв візантійський місто Явне.

Ізраїльські археологи, схоже, можуть дати відповідь на питання, що ж було раніше: яйце, або курка. У вигрібній ямі на місці візантійського міста Явне вони знайшли зовсім ціле куряче яйце, яке туди викинули 1000 років тому. Про це повідомили в Управлінні старожитностей Ізраїлю (IAA).

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Яйце тріснуло, і частина його вмісту витекла, тому, мабуть, його і викинули. Воно збереглося, тому що було оточене людськими фекаліями. Крім цього в ямі археологи виявили три кістяні лялечки.

[ + – ] тисячолітнє яйце

[ + – ] Коптські лялечки, знайдені на розкопках

"Фрагменти яєчної шкаралупи знаходили і раніше, в Місті Давида, Кесарії і Аполлонії. Але шкаралупа надто тендітна, так що цілих яєць ми поки не знаходили", — йдеться в заяві Лі Перрі Гала, провідного експерта по птахівництву у стародавньому світі.

Втім, при вивченні в лабораторії шкаралупа все-таки тріснула, так що тепер вчені сподіваються зберегти залишки і досліджувати вміст.

Птахівництво стало розвиватися в Ізраїлі 2300 років тому, в добу еллінізму і ранньоримського періоду. В ісламський період, починаючи з VII століття, спостерігається помітне зниження відсотку свинячих кісток на ділянках в регіоні, що відображає заборону на вживання в їжу свинини.

"Людям потрібен був готовий замінник білка, який не потребує охолодження і консервування, і вони знайшли його в яйцях і курячому м'ясі", — пояснила Перрі Гал.

[ + – ] тисячолітнє яйце

Цікавими є й лялечки, знайдені разом з яйцем. Це, так звані коптські ляльки ісламського періоду, і вони використовувалися як іграшки, а не магічних амулетів, як вважалося раніше.

Розкопки в Явне почалися кілька років тому, щоб розчистити місце під забудову, і тривають уже кілька місяців.

[ + – ] Мозаїка, знайдена в Явне Фото: Israel Antiquities Authority

У квітні вчені знайшли цілий комплекс будівель і барвисту мозаїку, яка прикрашала чиюсь підлогу 1600 років тому.

Цікаво, але спочатку археологи подумали, що вона просто біла, поки не очистили її кислотою. Тепер мозаїку розчистять остаточно, акуратно витягнуть і відправлять до музею.

Примітно, але в Китаї існує страва, під назвою "столітні" або "тисячолітні яйця". Їх витримують без доступу повітря кілька місяців у спеціальному розсолі. Тепер фанати цієї страви зможуть переконатися, що тисячолітнє яйце виглядає дещо інакше.