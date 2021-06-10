Умеренный климат и своя атмосфера: найдена новая экзопланета рядом с карликовой звездой

TOI 1231b в 8 раз ближе к своей звезде, чем Земля к Солнцу, но ее температура аналогична земной.

Международная группа ученых, включая экспертов из Лаборатории реактивного движения (JPL) NASA и Университета Нью-Мексико, открыла новую экзопланету с умеренным климатом и размером меньше Нептуна. У нее 24-дневный орбитальный период и вращается экзопланета вокруг карликовой звезды М. Об этом сообщает Phys.org.

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По словам ученых, открытие предлагает захватывающую возможность для исследований благодаря плотной атмосфере планеты, маленькой звезде и тому, как быстро система удаляется от Земли.

Ведущий автор статьи Дженнифер Берт из JPL и ее коллегам удалось измерить радиус и массу экзопланеты.

"Мы смогли собрать данные, необходимые для характеристики звезды-хозяина, а также измерить радиус и массу самой планеты. Эти данные, в свою очередь позволили нам рассчитать плотность планеты и выдвинуть гипотезу о том, из чего она состоит. Экзопланета TOI-1231 b очень похожа по размеру и плотности на Нептун, поэтому мы считаем, что у нее такая же большая газовая атмосфера", – говорит Берт.

"Несмотря на то, что TOI 1231b в 8 раз ближе к своей звезде, чем Земля к Солнцу, ее температура аналогична земной, благодаря более холодной и менее яркой родительской звезде. Однако сама планета на самом деле больше Земли и немного меньше Нептуна – мы могли бы назвать ее суб-Нептуном", – добавляет эксперт.

TOI-1231b с температурой около 60 градусов по Цельсию является одной из самых холодных и малых экзопланет, доступных для атмосферных исследований.

Предыдущие данные показывают, что на таких прохладных планетах могут быть облака высоко в атмосфере. Такой фактор может помешать исследованиям, но совсем недавно ситуация изменилась, ученые смогли изучить другую маленькую и прохладную планету K2-18b.

"TOI-1231 b – одна из немногих известных нам экзопланет с аналогичным размером и температурным диапазоном, поэтому будущие наблюдения за этой новой планетой позволят на определить, насколько часто (или редко) водяные облака образуются вокруг таких планет – миров с умеренным климатом", – говорит Берт.

Кроме того, благодаря высокой яркости звезды-хозяина в ближнем инфракрасном диапазоне, она представляет собой интересную цель для миссий космических телескопов Hubble и Джеймса Уэбба. Первая серия этих наблюдений должна состояться уже в конце этого месяца с использованием телескопа Hubble.

"Низкая плотность TOI 1231b указывает на то, что она окружена плотной атмосферой и не является каменистой. Но состав и размеры этой атмосферы пока неизвестны. TOI1231b может иметь большую водородную или водородно-гелиевую атмосферу или более плотную атмосферу из водяного пара", – пишут авторы статьи.

Также ученые планируют выяснить, улетучивается ли газ из атмосферы планеты путем поиска таких атомов, как водород и гелий, окружающих планету.