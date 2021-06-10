Помірний клімат і своя атмосфера: знайдена нова екзопланета поруч з карликовою зіркою

TOI 1231b у 8 разів ближче до своєї зірки, ніж Земля до Сонця, але її температура аналогічна земній.

Міжнародна група вчених, включаючи експертів з Лабораторії реактивного руху (JPL) NASA і Університету Нью-Мексико, відкрила нову екзопланету з помірним кліматом і розміром менше Нептуна. У неї 24-денний орбітальний період і обертається екзопланета навколо карликової зірки М. Про це повідомляє Phys.org.

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За словами вчених, відкриття пропонує захопливу можливість для досліджень завдяки щільній атмосфері планети, маленької зірки і тому, як швидко система віддаляється від Землі.

Провідний автор статті Дженніфер Берт з JPL та її колегам вдалося виміряти радіус і масу екзопланети.

"Ми змогли зібрати дані, необхідні для характеристики зірки-господаря, а також виміряти радіус і масу самої планети. Ці дані, зі свого боку, дозволили нам розрахувати щільність планети і висунути гіпотезу про те, з чого вона складається. Екзопланета TOI-1231 b дуже схожа за розміром і щільністю на Нептун, тому ми вважаємо, що у неї така ж велика газова атмосфера", — говорить Берт.

"Незважаючи на те, що TOI 1231b у 8 разів ближче до своєї зірки, ніж Земля до Сонця, її температура аналогічна земній, завдяки холоднішій і менш яскравій батьківській зірці. Однак сама планета насправді більша за Землю і трохи менше Нептуна — ми могли б назвати її суб-Нептуном", — додає експерт.

TOI-1231b з температурою близько 60 градусів за Цельсієм є однією з найхолодніших і малих екзопланет, доступних для атмосферних досліджень.

Попередні дані показують, що на доволі прохолодних планетах можуть бути хмари високо в атмосфері. Такий фактор може перешкодити дослідженням, але зовсім недавно ситуація змінилася, вчені змогли вивчити іншу маленьку і прохолодну планету K2-18b.

"TOI-1231 b — одна з небагатьох відомих нам екзопланет з аналогічним розміром і температурним діапазоном, тому майбутні спостереження за цією новою планетою дозволять нам визначити, наскільки часто (або рідко) водяні хмари утворюються навколо таких планет — світів з помірним кліматом", — говорить Берт.

Крім того, завдяки високій яскравості зірки-господаря в ближньому інфрачервоному діапазоні, вона являє собою цікаву мету для місій космічних телескопів Hubble і Джеймса Уебба. Перша серія цих спостережень повинна відбутися вже в кінці цього місяця з використанням телескопа Hubble.

"Низька щільність TOI 1231b вказує на те, що вона оточена щільною атмосферою і не є кам'янистою. Але склад і розміри цієї атмосфери поки невідомі. TOI1231b може мати велику водневу або воднево-гелієву атмосферу або щільнішу атмосферу з водяної пари", — пишуть автори статті.

Також вчені планують з'ясувати, чи випаровується газ з атмосфери планети шляхом пошуку таких атомів, як водень і гелій, що оточують планету.