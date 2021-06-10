Астрономы нашли органические соединения внутри множества умирающих звезд

Благодаря исследованию ученые выяснили, что вещество планетарных туманностей служит источником молекул для образования новых звезд и планет.

Астрономы, наблюдающие за радиосигналами, исходящими от далеких планетарных туманностей (астрономический объект, который формируется умирающими звездами наподобие Солнца), были застигнуты врасплох, когда обнаружили сложные и даже органические молекулы, исходящие от обломков, пишет Futurism.

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Ранее ученые и не подозревали, что какие-либо органические соединения — любая молекула, содержащая атомы углерода, могут пережить мощное излучение планетарной туманности, и особенно в таких отдаленных уголках галактики.

Однако исследователям из Аризонского университета удалось обнаружить радиоизлучение, связанное с тремя разными органическими молекулами в пяти различных планетарных туманностях Млечного Пути.

Тот факт, что органические соединения действительно могут пережить эти сильные звездные вспышки, которые обеспечивают около 90 % вещества, обнаруженного в межзвездном пространстве, имеет огромное значение для того, что ученые понимают о формировании планет.

"Раньше считалось, что молекулярные облака, которые порождают новые звездные системы, должны образовываться с нуля и формировать эти молекулы из атомов. Но если процесс начнется с самих молекул, он может резко ускорить химическую эволюцию в зарождающихся звездных системах", — рассказала ведущий автор исследования, химик и астроном из Аризонского университета Люси Зиурис.

Кроме того, эксперты выяснили, что планетарные туманности, о которых идет речь, находились далеко за пределами того, что они считали Галактической зоной обитаемости Млечного Пути, областью, включающей нашу Солнечную систему, в которой теоретически возможна жизнь.

"Эксперты долгое время задавались вопросом о масштабах органической химии в нашей галактике, и всегда считалось, что мы вряд ли увидим большое количество органических молекул за далекими пределами нашего Солнца. Более того, среди ученых широко распространено мнение о том, что на окраинах нашей галактики просто не существует химического вещества, необходимого для образования органики", — отметила соавтор исследования Лили Келемей.

Конечно, присутствие молекул углерода еще далеко от присутствия самой жизни, но если новое исследование ученых действительно верно, астрономам, возможно, потребуется обновить свои предположения о космосе и о том, насколько он "жизнеспособен" в других частях галактики.