Астрономи знайшли органічні сполуки всередині безлічі зірок, що вмирають

Завдяки дослідженню вчені з'ясували, що речовина планетарних туманностей служить джерелом молекул для утворення нових зірок і планет.

Астрономи, які спостерігають за радіосигналами, що виходять від далеких планетарних туманностей (астрономічний об'єкт, який формується вмираючими зірками на зразок Сонця), були захоплені зненацька, коли виявили складні і навіть органічні молекули, які виходять від уламків, пише Futurism.

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Раніше вчені і не підозрювали, що будь-які органічні сполуки — будь-яка молекула, яка містить атоми вуглецю, можуть пережити потужне випромінювання планетарної туманності, і особливо в таких віддалених куточках галактики.

Однак, дослідникам з університету Аризони вдалося виявити радіовипромінювання, пов'язане з трьома різними органічними молекулами в п'яти різних планетарних туманностях Чумацького Шляху.

Той факт, що органічні сполуки дійсно можуть пережити ці сильні зоряні спалахи, які забезпечують близько 90% речовини, виявленої в міжзоряному просторі, має величезне значення для того, що вчені розуміють процес формування планет.

"Раніше вважалося, що молекулярні хмари, які породжують нові зоряні системи, повинні утворюватися з нуля і формувати ці молекули з атомів. Але якщо процес почнеться із самих молекул, він може різко прискорити хімічну еволюцію в зароджених зоряних системах", — розповіла провідна авторка дослідження, хімікиня й астрономка з університету Аризони Люсі Зіуріс.

Крім того, експерти з'ясували, що планетарні туманності, про які йде мова, перебували далеко за межами того, що вони вважали Галактичною зоною населеності Чумацького Шляху, областю, що включає нашу Сонячну систему, у якій теоретично можливе життя.

"Експерти довгий час задавалися питанням про масштаби органічної хімії в нашій галактиці, і завжди вважалося, що ми навряд чи побачимо велику кількість органічних молекул за далекими межами нашого Сонця. Більше того, серед учених широко поширена думка про те, що на околицях нашої галактики просто не існує хімічної речовини, необхідної для утворення органіки", — зазначила співавторка дослідження Лілі Келемен.

Звичайно, присутність молекул вуглецю ще далека від присутності самого життя, але якщо нове дослідження вчених дійсно правильне, астрономам, можливо, потрібно буде оновити свої припущення про космос і про те, наскільки він "життєздатний" в інших частинах галактики.