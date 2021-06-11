“Жизнь промелькнула перед глазами”: психолог выдвинул теорию появления предсмертных видений

Британский психолог озвучил свою точку зрения касательно предсмертных видений у человека и почему они появляются.

В своей статье, опубликованной на сайте Science Alert, Стив Тейлор, старший преподаватель психологии, из Лидского университета Беккета в Великобритании, приводит интересные примеры предсмертных видений у разных людей и пытается разобраться почему такие явления возникают.

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В возрасте 16 лет Тони Кофи, житель Ноттингема, упал с третьего этажа здания. Время, казалось, сильно замедлилось, и он увидел, как перед его глазами промелькнула сложная серия образов.

"Мысленным взором я видел очень много вещей: детей, которых у меня еще даже не было, друзей, которых я никогда не видел, но теперь они мои друзья. Что действительно запомнилось мне, так это игра на музыкальном инструменте", — описывает свои видения Тони. Затем он приземлился на голову и потерял сознание.

Очнувшись в больнице, он почувствовал себя другим человеком и не хотел возвращаться к своей прежней жизни. В течение следующих недель образы снова и снова всплывали в его голове. Он чувствовал, что ему "что-то показывают" и что изображения представляют его будущее.

Позже Тони увидел изображение саксофона и узнал в нем инструмент, на котором он играл в своем видении. И он решил его купить. Теперь Тони Кофи — один из самых успешных джазовых музыкантов Великобритании, дважды завоевавший награды BBC Jazz Awards в 2005 и 2008 годах.

"Хотя вера Тони в то, что он видел свое будущее, необычна, люди нередко сообщают, что видели свое прошлое за доли секунды во время чрезвычайных ситуаций. Отсюда и пошла фраза "моя жизнь промелькнула на глазах", — говорит Тейлор.

"Но чем объясняется это явление? Психологи предложили ряд объяснений, но я бы сказал, что ключ к пониманию опыта Тони заключается в другой интерпретации самого времени", — говорит ученый.

О жизни, которая проноситься перед глазами, сообщают уже более века. В 1892 году швейцарский геолог Альберт Хейм упал с обрыва во время восхождения на гору. В своем рассказе о падении он писал, что "как будто на далекой сцене вся моя прошлая жизнь была показана по частям".

В июле 2005 года, молодая женщина по имени Гилл Хикс находилась возле одной из бомб, взорвавшихся в лондонском метро. Через несколько минут после аварии она находилась в предсмертном состоянии, и вот как она описывает это: "Моя жизнь мелькала перед моими глазами, каждый счастливый и печальный момент, все, что я когда-либо делала, говорила, что пережила".

В некоторых случаях люди видят не всю свою жизнь, а серию событий, которые имеют для них особое значение.

"Явление "обзора жизни перед смертью" почти не изучено. Было выдвинуто несколько теорий, но они все довольно расплывчатые", — говорит Тейлор.

Например, в 2017 году группа израильских ученых предположила, что события нашей жизни могут существовать в нашем сознании как континуум и выходить на первый план в экстремальных условиях психологического и физиологического стресса.

Другая теория заключается в том, что, когда мы находимся в предсмертном состоянии, наши воспоминания внезапно появляются, что может быть связано с "растормаживанием коры мозга" — нарушением нормальных регуляторных процессов мозга — в очень стрессовых ситуациях, вызывающих "каскад" мысленных впечатлений.

Но обзор жизни перед смертью обычно описывается как обычный и упорядоченный опыт, совершенно непохожий на хаотический каскад переживаний, связанный с растормаживанием коры головного мозга. И ни одна из этих теорий не объясняет, как такое огромное количество информации может проявиться в течение нескольких секунд, говорит ученый.

"Альтернативное объяснение — думать о времени в "пространственном" смысле. Наш разумный взгляд на время — это стрела, которая движется из прошлого через настоящее в будущее, в котором у нас есть только прямой доступ к настоящему. Но современная физика поставила под сомнение этот простой линейный взгляд на время", — говорит Тейлор.

Со времен теории относительности Эйнштейна некоторые физики приняли "пространственный" взгляд на время. Они утверждают, что мы живем в статичной "блочной вселенной", где время распределено в виде панорамы, в которой прошлое, настоящее и будущее сосуществуют одновременно.

Современный физик Карло Ровелли также придерживается точки зрения, что линейное время не существует как универсальный факт. Эта идея отражает точку зрения философа Иммануила Канта, который утверждал, что время — не объективно реальное явление, а конструкция человеческого разума.

"Это может объяснить, почему некоторые люди могут мгновенно увидеть события всей своей жизни. Многие предыдущие исследования, включая мое собственное, показали, что наше нормальное восприятие времени — это просто продукт нашего нормального состояния сознания", — говорит ученый.

Во многих измененных состояниях сознания время замедляется настолько резко, что секунды превращаются в минуты. Это обычно происходит во время чрезвычайных ситуаций, происходящих с человеком.

Но как насчет видений Тони Кофи своего будущего? Действительно ли он видел сцены из своей будущей жизни? Видел ли он себя играющим на саксофоне, потому что каким-то образом его будущее как музыканта было уже определено?

"Очевидно, есть несколько приземленных объяснений видений Тони. Возможно, например, он стал саксофонистом просто потому, что видел себя играющим на нем в своем видении. Но я не думаю, что Тони мог заглянуть в будущее", — говорит психолог.

"Если время действительно существует в пространственном смысле, и если это правда, что время является конструкцией человеческого разума, тогда, возможно, каким-то образом будущие события могут уже присутствовать, так же как прошлое присутствует в нашей памяти", — говорит Тейлор.

"Это очень сложно понять. Но почему все должно иметь для нас смысл? Как я недавно написал в своей книге, должны быть некоторые аспекты реальности, которые находятся за пределами нашего понимания. В конце концов, мы просто животные с ограниченным осознанием реальности. И, пожалуй, больше, чем к любому другому явлению, это особенно применимо в отношении времени", — говорит психолог.