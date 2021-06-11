"Життя промайнуло перед очима": психолог висунув теорію появи передсмертних видінь

Британський психолог озвучив свою точку зору щодо передсмертних видінь у людини і чому вони з'являються.

У своїй статті, опублікованій на сайті Science Alert, Стів Тейлор, старший викладач психології, з Лідського університету Беккета у Великобританії, наводить цікаві приклади передсмертних видінь у різних людей і намагається розібратися чому такі явища виникають.

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У віці 16 років Тоні Кофі, житель Ноттінгема, впав з третього поверху будівлі. Час, здавалося, сильно сповільнилося, і він побачив, як перед його очима промайнула складна серія образів.

"Подумки я бачив дуже багато речей: дітей, яких у мене ще навіть не було, друзів, яких я ніколи не бачив, але тепер вони мої друзі. Що дійсно запам'яталося мені, так це гра на музичному інструменті", — описує свої бачення Тоні. Потім він приземлився на голову і втратив свідомість.

Прокинувшись у лікарні, він відчув себе іншою людиною і не хотів повертатися до свого колишнього життя. Протягом наступних тижнів образи знову і знову спливали в його голові. Він відчував, що йому "щось показують" і що зображення представляють його майбутнє.

Пізніше Тоні побачив зображення саксофона і впізнав у ньому інструмент, на якому він грав у своєму баченні. І він вирішив його купити. Тепер Тоні Кофі — один з найуспішніших джазових музикантів Великобританії, двічі завоював нагороди BBC Jazz Awards у 2005 і 2008 роках.

"Хоча віра Тоні у те, що він бачив своє майбутнє, незвичайна, люди нерідко повідомляють, що бачили своє минуле за частки секунди під час надзвичайних ситуацій. Звідси і пішла фраза "моє життя промайнуло на очах", — говорить Тейлор.

"Але чим пояснюється це явище? Психологи запропонували низку пояснень, але я б сказав, що ключ до розуміння досвіду Тоні полягає в іншій інтерпретації самого часу", — говорить учений.

Про життя, яка проноситься перед очима, повідомляють вже більше століття. У 1892 році швейцарський геолог Альберт Хейм впав з обриву під час сходження на гору. У своїй розповіді про падіння він писав, що "начебто на далекій сцені все моє минуле життя показали по частинах".

У липні 2005 року, молода жінка на ім'я Гілл Хікс перебувала біля однієї з бомб, які вибухнули в лондонському метро. Через кілька хвилин після аварії вона перебувала у передсмертному стані, і ось як вона описує це: "Моє життя проминало перед моїми очима, кожен щасливий і сумний момент, все, що я будь-коли робила, казала, що пережила".

У деяких випадках люди бачать не все своє життя, а серію подій, які мають для них особливе значення.

"Явище "огляду життя перед смертю" майже не вивчене. Було висунуто декілька теорій, але вони все досить розпливчасті", — говорить Тейлор.

Наприклад, у 2017 році група ізраїльських учених припустила, що події нашого життя можуть існувати в нашій свідомості як континуум і виходити на перший план в екстремальних умовах психологічного і фізіологічного стресу.

Інша теорія полягає у тому, що, коли ми знаходимося в передсмертному стані, наші спогади раптово з'являються, що може бути пов'язано з "розгальмовуванням кори мозку" — порушенням нормальних регуляторних процесів мозку — в дуже стресових ситуаціях, що викликають "каскад" уявних вражень.

Але огляд життя перед смертю зазвичай описується як звичайний і упорядкований досвід, зовсім не схожий на хаотичний каскад переживань, пов'язаний з розгальмовуванням кори головного мозку. І жодна з цих теорій не пояснює, як така величезна кількість інформації може проявитися протягом декількох секунд, каже вчений.

"Альтернативне пояснення — думати про час у "просторовому" сенсі. Наш розумний погляд на час — це стріла, яка рухається з минулого через сьогодення в майбутнє, в якому у нас є тільки прямий доступ до сьогодення. Але сучасна фізика поставила під сумнів цей простий лінійний погляд на час", — говорить Тейлор.

З часів теорії відносності Ейнштейна деякі фізики взяли "просторовий" погляд на час. Вони стверджують, що ми живемо в статичному "блоковому всесвіту", де час розподілено у вигляді панорами, в якій минуле, сьогодення і майбутнє співіснують одночасно.

Сучасний фізик Карло Ровеллі також дотримується точки зору, що лінійний час не існує як універсальний факт. Ця ідея відображає точку зору філософа Іммануїла Канта, який стверджував, що час — не об'єктивно реальне явище, а конструкція людського розуму.

"Це може пояснити, чому деякі люди можуть миттєво побачити події всього свого життя. Багато попередніх досліджень, включаючи моє власне, показали, що наше нормальне сприйняття часу — це просто продукт нашого нормального стану свідомості", — говорить учений.

У багатьох змінених станах свідомості час сповільнюється настільки різко, що секунди перетворюються в хвилини. Це зазвичай відбувається під час надзвичайних ситуацій, що відбуваються з людиною.

Але як щодо бачень Тоні Кофі свого майбутнього? Чи справді він бачив сцени зі свого майбутнього життя? Чи бачив він себе граючим на саксофоні, тому що якимось чином його майбутнє як музиканта було вже визначено?

"Очевидно, є кілька приземлених пояснень видінь Тоні. Можливо, наприклад, він став саксофоністом просто тому, що бачив себе граючим на ньому у своєму баченні. Але я не думаю, що Тоні міг заглянути в майбутнє", — говорить психолог.

"Якщо час дійсно існує в просторовому сенсі, і якщо це правда, що час є конструкцією людського розуму, тоді, можливо, якимось чином майбутні події можуть вже бути присутніми, так само як минуле присутнє у нашій пам'яті", — говорить Тейлор.

"Це дуже складно зрозуміти. Але чому все повинно мати для нас сенс? Як я недавно написав у своїй книзі, мають бути деякі аспекти реальності, які знаходяться за межами нашого розуміння. Зрештою, ми просто тварини з обмеженим усвідомленням реальності. І, мабуть, більше, ніж будь-якого іншого явища, це особливо стосується щодо часу", — говорить психолог.