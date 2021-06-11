Ученые попытались выяснить загадку девочки, захороненной в пещере с птицей во рту

Проанализировав скелет, эксперты обнаружили, что девочка умерла в возрасте от 10 до 12 лет. Ее кости также показали признаки замедленного роста, возможно, в результате нарушения обмена веществ.

Скелет девочки, похороненной с зябликом во рту сотни лет назад, был обнаружен археологом Вальдемаром Хмелевским на юге Польши в пещере Туннель-Вельки еще во время раскопок 1967 и 1968 годов. Однако захоронение до сих пор не было подробно проанализировано, пишет Live Science.

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Новое радиоуглеродное датирование показывает, что девочка умерла около 300 лет назад. В Средние века европейцы перестали хоронить своих умерших в пещерах, что делало захоронение девочки еще более необычным.

"В исторические периоды Европы пещерные захоронения, как правило, отсутствуют. Поэтому открытие послесредневековой погребенной девочки с птичьей головой во рту в пещере Туннель-Вельки является исключительной находкой", — отметила группа исследователей.

Тот факт, что у нее во рту размещена голова птицы, также необычен, причем никаких других примеров подобного явления с этого времени неизвестно.

Проанализировав скелет, исследователи из Варшавского университета и других учреждений Польши обнаружили, что девочка умерла в возрасте от 10 до 12 лет. Ее кости также показали признаки замедленного роста в более поздние годы, возможно, в результате нарушения обмена веществ.

Эксперты не нашли ни следов травмы, ни каких-либо подсказок о том, как она умерла. Никаких могильных предметов, кроме птичьей головы, помещенной ей в рот, выявлено не было.

Кем была эта девочка?

Чтобы попытаться разгадать тайну того, кем был этот ребенок и почему его похоронили таким образом, команда провела серию научных тестов и изучила исторические записи. Анализ ДНК показал, что девочка, скорее всего, была родом из области к северу от Польши, возможно, из современной Финляндии или Карелии.

Исторические записи показывают, что с 1655 по 1657 год этот район был оккупирован армией во главе с королем Швеции Карлом X Густавом. Как показывают записи, в его армии было много солдат из Финляндии и Карелии, часто путешествовавшие со своими семьями. Солдат, по большей части низкого ранга, обычно сопровождали жены, любовницы, а иногда и служанки.

Записи 19-го века также показывают, что жители Карелии, региона, который простирается на территории современной России и Финляндии, считали, что тот, кто умер в лесу, должен быть там и похоронен, а не на кладбище.

Исторически этот обычай коренится в космологических представлениях о лесе как о кладбище. Эти находки заставили исследователей предположить, что девочка могла прибыть в этот район во время войны 1655–1657 годов и что она, возможно, умерла в лесу, где находится пещера.

Ученые отметили, что замок Ойцув, в котором проживало много солдат и их семей, расположен рядом с пещерой. Война столкнула Швецию и ее союзников с коалицией стран, в которую входили Польша, Россия и Дания. Но почему девочку похоронили с головой зяблика во рту, остается загадкой.

"Во многих культурах души детей также были запечатлены в виде маленьких птиц. Тем не менее, в рассматриваемый период птиц никогда не клали в могилы, не говоря уже о том, чтобы их помещали в рот умершего. К сожалению, пока мы не можем до конца разгадать загадку уникального захоронения ребенка из пещеры Туннель-Вельки", — заключили специалисты.