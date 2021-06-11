Вчені спробували з'ясувати загадку дівчинки, похованої в печері з птахом у роті

Проаналізувавши скелет, експерти виявили, що дівчинка померла у віці від 10 до 12 років. Її кістки також показали ознаки уповільненого зростання, можливо, в результаті порушення обміну речовин.

Скелет дівчинки, похованої із зябликом в роті сотні років назад, виявив археолог Вальдемар Хмелевський на півдні Польщі в печері Тунель-Вельки ще під час розкопок 1967 і 1968 років. Однак поховання досі не було детально проаналізованим, пише Live Science.

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Нове радіовуглецеве датування показує, що дівчинка померла близько 300 років тому. В середні віки європейці перестали ховати своїх померлих в печерах, що робило поховання дівчинки ще більш незвичним.

"В історичні періоди Європи печерні поховання, як правило, відсутні. Тому відкриття післясередньовічного поховання дівчинки з пташиною головою в роті в печері Тунель-Вельки є винятковою знахідкою", — зазначила група дослідників.

Той факт, що у неї в роті розміщена голова птиці, також незвичайний, до того ж ніяких інших прикладів подібного явища з цього часу невідомо.

Проаналізувавши скелет, дослідники з Варшавського університету та інших установ Польщі виявили, що дівчинка померла у віці від 10 до 12 років. Її кістки також показали ознаки уповільненого зростання в більш пізні роки, можливо, в результаті порушення обміну речовин.

Експерти не знайшли ні слідів травми, ні будь-яких підказок про те, як вона померла. Ніяких могильних предметів, крім пташиної голови, вміщеної їй в рот, виявлено не було.

Ким була ця дівчинка?

Щоб спробувати розгадати таємницю того, ким була ця дитина і чому її поховали таким чином, команда провела серію наукових експериментів і вивчила історичні записи. Аналіз ДНК показав, що дівчинка, швидше за все, була родом з області на північ від Польщі, можливо, з сучасної Фінляндії або Карелії.

Історичні записи показують, що з 1655 по 1657 рік цей район був окупований армією на чолі з королем Швеції Карлом X Густавом. Як показують записи, в його армії було багато солдатів з Фінляндії і Карелії, які часто подорожували зі своїми сім'ями. Солдат, здебільшого низького рангу, зазвичай супроводжували дружини, коханки, а іноді і служниці.

Записи 19-го століття також показують, що жителі Карелії, регіону, який простягається на території сучасної Росії і Фінляндії, вважали, що той, хто помер в лісі, повинен бути там і похований, а не на кладовищі.

Історично цей звичай корениться в космологічних уявленнях про ліс як про цвинтар. Ці знахідки змусили дослідників припустити, що дівчинка могла прибути в цей район під час війни 1655-1657 років і що вона, можливо, померла в лісі, де знаходиться печера.

Вчені зазначили, що замок Ойцув, в якому проживало багато солдатів та їх сімей, розташований поруч з печерою. Війна зіштовхнула Швецію та її союзників з коаліцією країн, в яку входили Польща, Росія і Данія. Але чому дівчинку поховали з головою зяблика в роті, залишається загадкою.

"У багатьох культурах душі дітей також були відображені у вигляді маленьких птахів. Тим не менш, у розглянутий період птахів ніколи не клали в могили, не кажучи вже про те, щоб їх поміщали в рот померлого. На жаль, поки ми не можемо до кінця розгадати загадку унікального поховання дитини з печери Тунель-Вельки", — резюмували фахівці.