Обувь и мозоли. И в Средние века мужчины и женщины страдали от моды, - ученые

Ученые из Кембриджского университета нашли связь между появлением мозолей на большом пальце стопы и остроконечной обувью.

Исследователи выяснили, что даже в средневековье мужчины и женщины могли страдать от моды, связав тренд на ношение заостренных туфель с ростом числа мозолей, сообщает The Guardian.

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Мозоль большого пальца стопы, или вальгусная деформация, представляет собой выпуклость, которая появляется сбоку стопы, когда большой палец ноги наклоняется к другим пальцам, а его кость выступает наружу. Исследования доказывают, что такие факторы, как генетика, вероятно, предрасполагают некоторых людей к этому заболеванию, но считается, что высокие каблуки и заостренная обувь могут усугубить проблему или ускорить ее развитие.

Новое исследование показывает, что средневековые модники могли убедиться в этом на собственном горьком опыте. "Нам очень повезло, что мы изучали период времени, когда наблюдались явные изменения в моде на обувь", — говорит доктор Пирс Митчелл из Кембриджского университета. "Люди действительно носили смехотворно длинные заостренные туфли, прямо как в сериале Blackadder (популярный в 1980-е годы в Британии комедийный исторический сериал с Роуэном Аткинсоном в главной роли)".

Остроконечная обувь, известная как пулен, получила широкое распространение в Великобритании в 14 веке и в конечном итоге, достигла абсурдной длины. Согласно данным Лондонскому музею, в 1394 году монах из Ившема отметил в своих записях, что некоторые люди носили туфли с острым носком "длиной в полметра, поэтому их необходимо было привязать носок к голени серебряными цепями, прежде чем они смогут идти".

Но в 1463 году король Эдуард IV ограничил длину носков для всех, кто носит титул ниже лорда, до менее двух дюймов в пределах Лондона "под страхом лишения 40 пенсов вашим высочеством за каждое нарушение".

Митчелл и его коллеги исследовали останки 177 взрослых с четырех кладбищ в Кембридже, у каждого из которых была хотя бы одна мозоль на пальце.

Ученые обнаружили, что 31 человек, 20 из которых мужчины, имели на скелете признаки мозолей. Анализ останков, возраст которых можно было определить, показал, что мозоли были значительно более распространены в 14 и 15 веках: 19 из 71 человека страдали этим заболеванием, по сравнению с тремя из 52 человек в 11 – 13 веках.

Исследование не может доказать, что мозоли были вызваны именно пуленом. Тем не менее, ученые обнаружили, что мозоли были более распространены среди городских жителей, особенно среди тех, кто был похоронен на территории мужского монастыря, среди которых были священнослужители и состоятельные миряне.

Хотя можно предположить, что последние точно следовали модным тенденциям, Митчелл говорит, что и не все священнослужители одевались в строгую одежду. "Некоторые из них хотели выглядеть самобытно и поэтому могли носить бархатные перчатки или модную обувь", — говорит он.

Более того, похоже, что пожилые люди, страдающие наличием мозолей, чаще имели переломы, вызванные падением, чем люди без вальгусной деформации большого пальца. "Когда вы становитесь старше и становитесь слабее, ваше равновесие ухудшается. Если у вас еще и вальгусная деформация большого пальца стопы, вы теряете равновесие чаще, чем люди с нормальной формой стопы", — говорит Митчелл.

Эмма МакКоннахи из Колледжа подиатрии, говороит, что, хотя у некоторых на ногах развиваются мозоли даже без обуви, высокие каблуки увеличивают давление на сустав большого пальца ноги, тем самым ускоряя изменения.

"Узкая коробка для пальцев ног может оказывать дополнительное давление на них и придавать им другую форму, как при ношении корсета", — говорит МакКоннахи.

МакКоннахи добавила, что наличие мозолей означает, что стопа работает не так, как нужно. "Выводы ученых из Кембриджа подчеркивают, что эти проблемы существуют уже довольно давно", — говорит она. "Похоже, что модный выбор жителей 14-го века вызывал те же проблемы, что и модная обувь сейчас".