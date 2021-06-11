Взуття і мозолі. І в середні віки чоловіки та жінки страждали від моди, — вчені

Вчені з Кембриджського університету знайшли зв'язок між появою мозолів на великому пальці стопи і загостреним взуттям.

Дослідники з'ясували, що навіть в середньовіччі чоловіки і жінки могли страждати від моди, зв'язавши тренд на носіння загострених туфель із ростом кількості мозолів, повідомляє The Guardian.

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Мозоль великого пальця стопи, або вальгусна деформація, являє собою опуклість, яка з'являється збоку стопи, коли великий палець ноги нахиляється до інших пальців, а його кістка виступає назовні. Дослідження доводять, що такі фактори, як генетика, ймовірно, схиляють деяких людей до цього захворювання, але вважається, що високі підбори та загострене взуття можуть посилити проблему або прискорити її розвиток.

Нове дослідження показує, що середньовічні модники могли переконатися в цьому на власному гіркому досвіді. "Нам дуже пощастило, що ми вивчали період часу, коли спостерігалися очевидні зміни в моді на взуття", — говорить доктор Пірс Мітчелл із Кембриджського університету. "Люди дійсно носили сміховинно довгі загострені туфлі, прямо як у серіалі Blackadder (популярний в 1980-і роки в Британії комедійний історичний серіал із Роуеном Аткінсоном у головній ролі)".

Загострене взуття, відоме як пулен, набуло широкого поширення у Великобританії в 14 столітті й у кінцевому підсумку, досягло абсурдної довжини. Згідно з даними Лондонського музею, 1394 року чернець з Івшема зазначив у своїх записах, що деякі люди носили туфлі з гострим носком "довжиною в півметра, тому їм необхідно було прив'язати носок до гомілки срібними ланцюгами, перш ніж вони зможуть йти".

Але в 1463 році король Едуард IV обмежив довжину шкарпеток для всіх, хто носить титул нижче лорда, до менш двох дюймів у межах Лондона "під страхом позбавлення 40 пенсів вашою високістю за кожне порушення".

Мітчелл і його колеги досліджували останки 177 дорослих із чотирьох кладовищ у Кембриджі, в кожного з яких був хоча б один мозоль на пальці.

Вчені зʼясували, що 31 особа, 20 з яких чоловіки, мали на скелеті ознаки мозолів. Аналіз останків, вік яких можна було визначити, показав, що мозолі були значно більш поширені в 14 і 15 століттях: 19 із 71 особи страждали на це захворювання, порівняно з трьома з 52 осіб в 11-13 століттях.

Дослідження не може довести, що мозолі були викликані саме пуленом. Проте, вчені зʼясували, що мозолі були більш поширені серед міських жителів, особливо серед тих, хто був похований на території чоловічого монастиря, серед яких були священнослужителі та заможні миряни.

Хоча можна припустити, що останні точно дотримувалися модних тенденцій, Мітчелл говорить, що й не всі священнослужителі одягалися в строгий одяг. "Деякі з них хотіли виглядати самобутньо і тому могли носити оксамитові рукавички або модне взуття", — говорить він.

Більш того, схоже, що люди похилого віку, які страждають наявністю мозолів, частіше мали переломи, викликані падінням, ніж люди без вальгусної деформації великого пальця. "Коли ви стаєте старшими і стаєте слабкішими, ваша рівновага погіршується. Якщо у вас ще й вальгусна деформація великого пальця стопи, ви втрачаєте рівновагу частіше, ніж люди з нормальною формою стопи", — говорить Мітчелл.

Емма МакКоннахі з Коледжу Подіатрія, каже, що, хоча у деяких на ногах розвиваються мозолі навіть без взуття, високі підбори збільшують тиск на суглоб великого пальця ноги, тим самим прискорюючи зміни.

"Вузька коробка для пальців ніг може чинити тиск на них і надавати їм іншої форми, як під час носіння корсета", — говорить МакКоннахі.

МакКоннахі додала, що наявність мозолів означає, що стопа працює не так, як потрібно. "Висновки вчених із Кембриджу підкреслюють, що ці проблеми існують вже досить давно", — говорить вона. "Схоже, що модний вибір жителів 14-го століття викликав ті ж проблеми, що й модне взуття зараз".