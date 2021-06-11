Ученые рассказали, что произойдет, если изменить орбиту Луны

По мнению исследователей, совершить такой маневр вполне возможно, однако это потребует много энергии и денег, а последствия могут быть неутешительными.

Почему бы нам для решения климатических проблем, просто не переместить Луну? Звучит, конечно, достаточно абсурдно, но это реальный вопрос, заданный американским политиком республиканцем Луи Гомертом, пишет Inverse.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Спойлер: это не очень хорошая идея.

Пол Бирн, ученый-планетолог из Университета штата Северная Каролина, считает, что ожидать от этого позитивных последствий не стоит:

Да, технически мы бы могли переместить Луну.

Нет, ее перемещение нас не спасет.

На самом деле, мы сделаем только хуже.

"Фактически, мы можем сделать все, что угодно. Единственным ограничением является энергия, которая требует много денег, очень много денег", — рассказал Пол Бирн.

Бирн представил несколько сценариев, в ходе которых можно будет переместить Луну. Так, к примеру, в нее можно было бы бросить большие объекты. Также ученые могли бы воспользоваться пролетами крупных космических объектов, таких как астероиды, и использовать их как своего рода шест для отталкивания баржи, дабы подтолкнуть Луну. Ну и еще один вариант: привязать к нашему спутнику ракетные двигатели.

Однако даже если бы хотя бы одна из этих гипотез сработала, Бирн говорит, что гравитационное взаимодействие между Землей и Луной очень затруднило бы достижение каких-либо ощутимых результатов. Что немаловажно, Луну можно также и случайно уничтожить, если бросить в нее какой-нибудь объект. Кроме того, если переместить Луну слишком близко, это может негативно повлиять на земную сейсмическую активность. Так что лучше всего, оставить ее в покое и не предпринимать подобных действий.

Но что, если бы мы это сделали? Может ли перемещение Луны решить проблему изменения климата?

Маттео Чериотти, преподаватель кафедры космической инженерии Университета Глазго, несколько раз проводил математические расчеты. По его мнению изменения в климате будут выражены не сильно, но некоторые последствия все же произойдут. В своей работе он акцентировал внимание на приливах и отливах — одно из наиболее выраженных взаимодействий между Землей и Луной.

"Приливы и отливы не оказывают прямого влияния на климат, но они влияют на жизнь животных, которые, в свою очередь, способны в некоторой степени воздействовать на климат. Однако, если Луна будет перемещена от своей нынешней орбиты не сильно, тогда эти эффекты будут замечены только в течение тысяч лет. Но они все равно будут", - отметил Чериотти.

Вывод:

Можем ли мы переместить Луну? Да, с точки зрения физики. Нет, как с точки зрения энергии, так и с точки зрения времени.

Стоит ли нам это делать? Нет.

"Если бы у нас было достаточно энергии, ресурсов и технологий для изменения орбиты Луны, чтобы совершить изменение климата Земли, мы, вероятно, должны были бы переосмыслить эту идею и заняться инвестированием, дабы решить эту проблему", — заключил Чериотти.