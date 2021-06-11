Учені розповіли, що станеться, якщо змінити орбіту Місяця

На думку дослідників, зробити такий маневр цілком можливо, однак це вимагатиме багато енергії та грошей, а наслідки можуть бути невтішними.

Чому б нам для вирішення кліматичних проблем, просто не перемістити Місяць? Звучить, звичайно, досить абсурдно, але це реальне питання, поставлене американським політиком республіканцем Луї Гомертом, пише Inverse.

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Спойлер: це не дуже гарна ідея.

Пол Бірн, вчений-планетолог з Університету штату Північна Кароліна, вважає, що очікувати від цього позитивних наслідків не варто:

так, технічно ми б могли перемістити Місяць;

ні, його переміщення нас не врятує;

насправді, ми зробимо тільки гірше.

"Фактично, ми можемо зробити все, що завгодно. Єдиним обмеженням є енергія, яка вимагає багато грошей, дуже багато грошей", — розповів Пол Бірн.

Бірн представив кілька сценаріїв, у процесі яких можна буде перемістити Місяць. Так, наприклад, в нього можна було б кинути великі об'єкти. Також учені могли б скористатися прольотами великих космічних об'єктів, таких як астероїди, і використовувати їх як свого роду жердину для відштовхування баржі, щоб підштовхнути Місяць. Ну й ще один варіант: прив'язати до нашого супутника ракетні двигуни.

Однак навіть якщо б хоча б одна з цих гіпотез спрацювала, Бірн каже, що гравітаційна взаємодія між Землею і Місяцем дуже ускладнила б досягнення будь-яких відчутних результатів. Що важливо, Місяць можна також і випадково знищити, якщо кинути в нього який-небудь об'єкт. Крім того, якщо перемістити Місяць занадто близько, це може негативно вплинути на земну сейсмічну активність. Тож краще за все, залишити його в спокої і не робити подібних дій.

Але що, якщо б ми це зробили? Чи може переміщення Місяця вирішити проблему зміни клімату?

Маттео Черіотті, викладач кафедри космічної інженерії Університету Глазго, кілька разів проводив математичні розрахунки. На його думку зміни в кліматі будуть виражені не сильно, але деякі наслідки все ж відбудуться. У своїй роботі він акцентував увагу на припливи і відливи — одне з найбільш виражених взаємодій між Землею і Місяцем.

"Припливи і відливи не чинять прямого впливу на клімат, але вони впливають на життя тварин, які, зі свого боку, здатні деякою мірою впливати на клімат. Однак, якщо Місяць буде переміщений від своєї нинішньої орбіти не сильно, тоді ці ефекти будуть помічені тільки протягом тисяч років. Але вони все одно будуть", — зазначив Черіотті.

Висновок:

Чи можемо ми перемістити Місяць? Так, із точки зору фізики. Ні, як із точки зору енергії, так і з точки зору часу.

Чи варто нам це робити? Ні.

"Якби в нас було достатньо енергії, ресурсів і технологій для зміни орбіти Місяця, щоб зробити зміну клімату Землі, ми, ймовірно, повинні були б переосмислити цю ідею і зайнятися інвестуванням, щоб вирішити цю проблему", — підсумував Черіотті.