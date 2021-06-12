Der Spiegel: Telegram могут оштрафовать на 55 млн евро и заблокировать в Германии

По заявлениям местных чиновников, Telegram не сотрудничает с властями Германии и не подчиняется ее законам.

Telegram — одно из самых популярных в мире приложений. Его установили на свои смартфоны 570 миллионов человек. Миллионы пользователей в этом году перешли с WhatsApp на Telegram, в том числе многие в Германии, пишет Der Spiegel

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Но по словам издания "приложение стало эквивалентом даркнета в вашем кармане". Учитывая то, что Telegram имеет функцию, позволяющую создавать группы и каналы, в Германии этим пользуются "сторонники теории заговора, правые экстремисты, торговцы наркотиками и мошенники".

Власти Германии не могут ничего сделать с распространением нежелательного и незаконного контента из-за того, что Павел Дуров отказывает в доступе к пользовательским данным.

"На сегодняшний день мы раскрыли 0 байтов пользовательских данных третьим сторонам, в том числе правительствам", — цитирует Дурова издание.

С юридической точки зрения Telegram до сих пор оставался неприкасаемым. Но это скоро изменится. Der Spiegel стало известно, что министерство юстиции Германии требует, чтобы Telegram подчинялся закону, чтобы платформа стала доступной для властей, незамедлительно удаляла криминальный контент и активно передавала пользовательские данные следователям. Федеральное управление юстиции, входящее в состав Министерства юстиции, также начало производство по наложению штрафа на Telegram за то, что оно не указало контактное лицо для властей и не предложило процедуру подачи жалоб на уголовные преступления, как того требует законодательство Германии. Компании грозит штраф в размере 55 миллионов евро.

"Telegram в Германии теперь стал домом для сторонников теории заговора, а неонацистов и правые террористов. Telegram содержит практически все мыслимые нарушения, которые могут быть совершены в Интернете. На канале присутствуют торговцы оружием, а также люди, предлагающие фальшивые деньги и взломанные данные", — говорится в статье.

Министерство внутренних дел Германии давно классифицирует Telegram как проблемный канал. "Национальные законы, будь то немецкие или европейские, очевидно, не играют роли для этих людей", — говорит один из ведущих чиновников Министерства внутренних дел. "Если компания отказывается сотрудничать, можно в крайнем случае заблокировать приложение в Германии".

"Платформа, которую используют миллионы людей в ЕС, не может игнорировать нашу правовую базу", — говорит министр юстиции Германии Кристин Ламбрехт.

В связи с приближением всеобщих выборов в Германии этой осенью официальные лица обеспокоены тем, что платформа может стать значительным источником дезинформации, доходящей до огромного числа людей.

Тем не менее, в репрессивных странах это приложение часто является одним из самых эффективных средств, доступных продемократическим движениям, например, в Гонконге, Иране и Беларуси. Когда в августе 2020 года десятки тысяч людей вышли на улицы Минска в знак протеста против фальсификации выборов, Telegram-канал Nexta быстро стал самым важным инструментом движения.