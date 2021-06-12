Der Spiegel: Telegram можуть оштрафувати на 55 млн євро і заблокувати в Німеччині

За заявами місцевих чиновників, Telegram не співпрацює з владою Німеччини і не підпорядковується її законам.

Telegram — один з найпопулярніших в світі додатків. Його встановили на свої смартфони 570 мільйонів чоловік. Мільйони користувачів в цьому році перейшли з WhatsApp на Telegram, в тому числі багато в Німеччині, пише Der Spiegel

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Але за словами видання "додаток став еквівалентом даркнета у вашій кишені". З огляду на те, що Telegram має функцію, що дозволяє створювати групи і канали, в Німеччині цим користуються "прихильники теорії змови, праві екстремісти, торговці наркотиками і шахраї".

Влада Німеччини не може нічого зробити з поширенням небажаного і незаконного контенту через те, що Павло Дуров відмовляє в доступі до даних користувачів .

"На сьогоднішній день ми розкрили 0 байтів даних третім сторонам, в тому числі урядам", — цитує Дурова видання.

З юридичної точки зору Telegram досі залишався недоторканним. Але це скоро зміниться. Der Spiegel стало відомо, що міністерство юстиції Німеччини вимагає, щоб Telegram підкорявся закону, щоб платформа стала доступною для влади, негайно видаляла кримінальний контент і активно передавала дані користувачів слідчим. Федеральне управління юстиції, що входить до складу Міністерства юстиції, також почало провадження по накладенню штрафу на Telegram за те, що воно не вказало контактну особу для влади і не запропонувало процедуру подачі скарг на кримінальні злочини, як того вимагає законодавство Німеччини. Компанії загрожує штраф в розмірі 55 мільйонів євро.

"Telegram в Німеччині тепер став домівкою для прихильників теорії змови, а неонацистів і праві терористів. Telegram містить практично всі мислимі порушення, які можуть бути здійснені в Інтернеті. На каналі присутні торговці зброєю, а також люди, що пропонують фальшиві гроші і зламані дані", — йдеться в статті.

Міністерство внутрішніх справ Німеччини давно класифікує Telegram як проблемний канал. "Національні закони, будь то німецькі або європейські, очевидно, не грають ролі для цих людей", — говорить один з провідних чиновників Міністерства внутрішніх справ. "Якщо компанія відмовляється співпрацювати, можна в крайньому випадку заблокувати додаток в Німеччині".

"Платформа, яку використовують мільйони людей в ЄС, не може ігнорувати нашу правову базу", — говорить міністр юстиції Німеччини Крістін Ламбрехт.

У зв'язку з наближенням загальних виборів у Німеччині цієї осені офіційні особи стурбовані тим, що платформа може стати значним джерелом дезінформації, яка доходить до величезного числа людей.

Проте, в репресивних країнах це додаток часто є одним з найефективніших засобів, доступних продемократичним рухам, наприклад, в Гонконзі, Ірані та Білорусі. Коли в серпні 2020 року десятки тисяч людей вийшли на вулиці Мінська на знак протесту проти фальсифікації виборів, Telegram-канал Nexta швидко став найважливішим інструментом руху.