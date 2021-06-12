Ученые узнали, как некоторые люди могут увидеть замаскированные объекты

Профессионально обученные люди могут увидеть все сквозь маскировку и теперь ученые узнали больше о том, как это работает.

Обученные люди не только способны обнаружить, что что-то спрятано в определенном месте, но и могут правильно оценить, что это такое, даже если им не сказали, что они ищут, сообщает Science Alert

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Это качество может быть очень полезно особенно военным. Точное понимание того, что присутствует в определенном месте, намного информативнее, чем просто знание того, что что-то здесь не так, говорят ученые.

В исследовании рассматривается метод обучения, разработанный в 2012 году, с помощью которого можно научить людей с нормальным зрением видеть сквозь маскировку. Ученые говорят, что людей можно обучить таким образом всего за две недели, потратив всего час в день на анализ замаскированных объектов.

Это обучение позволяет людям распознать, содержит ли замаскированное место цель поиска. В исследовании говориться, что люди также могут различить цель, даже в некоторых случаях с помощью всего лишь 50-миллисекундного взгляда. Участникам исследования не говорили, что искать, и не показали целевой объект отдельно.

Фактически, шесть обученных добровольцев, протестированных в этом исследовании, были так же хороши в определении местоположения замаскированных целей, головы или изображения "цифрового эмбриона", так же хорошо, как неопытные люди могли обнаруживать незакамуфлированные цели в этом месте.

"Если вам окажется, что есть что-то, что не должно быть здесь, вы можете это увидеть", — говорит нейробиолог Джей Хегде из Университета Огасты, США.

Обученные добровольцы также распознавали, когда что-то было не так или отличалось от изображения, даже если на нем не было конкретной цели.

Исследователи говорят, что это похоже на то, как опытные радиологи иногда могут почувствовать, что маммограмма не совсем правильная, даже до того, как появятся какие-либо очевидные признаки рака.

По словам исследователей, хотя метод обучения видеть сквозь маскировку может подействовать на кого угодно, некоторые люди принимают его с большей готовностью, чем другие. Однако почему так происходит ученые будут выяснять в будущих исследованиях.

Каким бы интересным это исследование ни было с научной и биологической точек зрения, именно в области военного дела, это исследование, вероятно, будет использоваться наиболее широко, говорят ученые.