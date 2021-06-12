Вчені дізналися, як деякі люди можуть побачити замасковані об'єкти

Професійно навчені люди можуть побачити все крізь маскування і тепер вчені дізналися більше про те, як це працює.

Навчені люди не тільки здатні виявити, що щось заховано в певному місці, але і можуть правильно оцінити, що це таке, навіть якщо їм не сказали, що вони шукають, повідомляє Science Alert

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Ця якість може бути дуже корисно особливо військовим. Точне розуміння того, що є присутнім у певному місці, набагато інформативніше, ніж просто знання того, що щось тут не так, кажуть вчені.

У дослідженні розглядається метод навчання, розроблений в 2012 році, за допомогою якого можна навчити людей з нормальним зором бачити крізь маскування. Вчені кажуть, що людей можна навчити таким чином всього за два тижні, витративши всього годину в день на аналіз замаскованих об'єктів.

Це навчання дозволяє людям розпізнати, чи містить замасковане місце мета пошуку. У дослідженні говориться, що люди також можуть розрізнити мета, навіть в деяких випадках за допомогою всього лише 50-мілісекундного погляду. Учасникам дослідження не говорили, що шукати, і не показали цільовий об'єкт окремо.

Фактично, шість навчених добровольців, протестованих в цьому дослідженні, були так само хороші у визначенні місця розташування замаскованих цілей, голови або зображення "цифрового ембріона", так само добре, як недосвідчені люди могли виявляти незакамуфлірованние мети в цьому місці.

"Якщо вам виявиться, що є щось, що не повинно бути тут, ви можете це побачити", — говорить нейробіолог Джей Хегде з Університету Огаста, США.

Навчені добровольці також розпізнавали, коли щось було не так або відрізнялося від зображення, навіть якщо на ньому не було конкретної мети.

Дослідники говорять, що це схоже на те, як досвідчені радіологи іноді можуть відчути, що мамограма не зовсім правильна, навіть до того, як з'являться які-небудь очевидні ознаки раку.

За словами дослідників, хоча метод навчання бачити крізь маскування може подіяти на кого завгодно, деякі люди приймають його з більшою готовністю, ніж інші. Однак чому так відбувається вчені будуть з'ясовувати в майбутніх дослідженнях.

Яким би цікавим це дослідження не було з наукової та біологічної точок зору, саме в області військової справи, це дослідження, ймовірно, буде використовуватися найбільш широко, кажуть вчені.