На 70% пустые. Ученые сделали важное открытие о составе камней на астероидах

Новое исследование показало, что валуны на астероидах могут быть пустыми на три четверти или больше.

Новое исследование показало, что валуны на астероидах могут быть пустыми на три четверти или больше, и это открытие может помочь понять, как формировались Земля и другие планеты, сообщает Live Science

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Самая ранняя стадия формирования планет началась со строительных блоков, известных как планетезимали, кусков горной породы размером от астероидов до карликовых планет. Предыдущие исследования предполагали, что планетезимали могли возникать как очень пористые, пушистые комки пыли, которые нагреваются и уплотняются с течением времени. Но эта идея остается недоказанной, говорит Наоя Сакатани, планетолог из Университета Риккио в Японии.

Недавно японский космический аппарат Hayabusa2 обнаружил, что Рюгу, околоземный астероид шириной 850 метров в форме ромба, покрыт камнями от 30% до 50%. Теперь Сакатани и его коллеги обнаружили, что эти валуны могут быть более чем на 70% пустыми внутри или примерно такими же пористыми, как древние планетезимали.

Исследователи использовали тепловизионную инфракрасную камеру Hayabusa для анализа поверхности Рюгу и обнаружили две отдельные горячие точки. Телескоп космического корабля сделал снимки с высоким разрешением, обнаружив, что там есть скопление валунов, расположенных недалеко от центра кратера шириной около 9 м.

Чем более пористые участки на Рюгу, тем меньше в них вещества и тем легче их нагреть. Основываясь на тепле от этих горячих точек, ученые оценили скопление валунов в первой горячей точке с пористостью от 72% до 91%. Хотя они не смогли подтвердить наличие валунов в другой горячей точке, обнаруженное ими тепло предполагало, что камни были примерно на 71% пористыми.

Исследователи отметили, что валуны Рюгу пористы, как тела комет. Сакатани и его коллеги предположили, что валуны в горячих точках Рюгу могут быть остатками древних планетезималей, которые от внешних столкновений вырвались из-под поверхности Рюгу.

Hayabusa2 даже выстрелил в Рюгу ядром и не увидел каких-либо пористых валунов, появившихся после этого искусственного удара, а это значит, что пористые валуны на астероиде возникли не в результате столкновений, говорят ученые.