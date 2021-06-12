На 70% порожні. Вчені зробили важливе відкриття про склад каменів на астероїдах

Нове дослідження показало, що валуни на астероїдах можуть бути порожніми на три чверті або більше.

Нове дослідження показало, що валуни на астероїдах можуть бути порожніми на три чверті або більше, і це відкриття може допомогти зрозуміти, як формувалися Земля й інші планети, повідомляє Live Science

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Сама рання стадія формування планет почалася з будівельних блоків, відомих як планетезимали, шматків гірської породи розміром від астероїдів до карликових планет. Попередні дослідження припускали, що планетезимали могли виникати як дуже пористі, пухнасті грудки пилу, які нагріваються і ущільнюються з плином часу. Але ця ідея залишається недоведеною, каже Наоя Сакатані, планетолог з Університету Ріккі в Японії.

Нещодавно японський космічний апарат Hayabusa2 виявив, що Рюгу, навколоземний астероїд шириною 850 метрів в формі ромба, покритий камінням від 30% до 50%. Тепер Сакатані і його колеги виявили, що ці валуни можуть бути більш ніж на 70% порожніми всередині або приблизно такими ж пористими, як стародавні планетезимали.

Дослідники використовували тепловізійну інфрачервону камеру Hayabusa для аналізу поверхні Рюгу і виявили дві окремі гарячі точки. Телескоп космічного корабля зробив знімки з високою роздільною здатністю, виявивши, що там є скупчення валунів, розташованих недалеко від центру кратера шириною близько 9 м.

Чим більше пористі ділянки на Рюгу, тим менше в них речовини і тим легше їх нагріти. Грунтуючись на теплі від цих гарячих точок, вчені оцінили скупчення валунів в першій гарячій точці з пористістю від 72% до 91%. Хоча вони не змогли підтвердити наявність валунів в іншій гарячій точці, виявлене ними тепло передбачало, що камені були приблизно на 71% пористими.

Дослідники відзначили, що валуни Рюгу пористи, як тіла комет. Сакатані і його колеги припустили, що валуни в гарячих точках Рюгу можуть бути залишками древніх планетезималей, які від зовнішніх зіткнень вирвалися з-під поверхні Рюгу.

Hayabusa2 навіть вистрілив в Рюгу ядром і не побачив жодних пористих валунів, що з'явилися після цього штучного удару, а це значить, що пористі валуни на астероїді виникли не в результаті зіткнень, кажуть вчені.