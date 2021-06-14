Локдауны во время пандемии привели к неожиданному падению уровня озона, - ученые

Локдауны не только спасли еще больше людей от заражения COVID-19, но и привели к резкому сокращению загрязнения воздуха озоном.

Согласно данным NASA загрязнение воздуха озоном в мае и июне 2020 года снизилось на 2 процента, в основном из-за сокращения выбросов в Азии и Америке, сообщает Science Alert.

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Эксперты говорят, что это большое снижение уровня загрязнения, для достижения которого в противном случае потребовалось бы не менее 15 лет, даже при самых жестких сокращениях выбросов в атмосферу.

Озон в атмосфере – это не обязательно плохо. В верхних слоях он защищает нашу планету от солнечной радиации. Но в нижних слоях молекулы озона могут раздражать легкие и увеличивать количество смертей от сердечно-сосудистых или респираторных заболеваний.

Озон не является загрязняющим веществом, которое люди выбрасывают напрямую в атмосферу, он образуется, когда солнечный свет взаимодействует с оксидами азота (NOx), которые выбрасываются в воздух автомобилями, заводами, электростанциями и нефтеперерабатывающими заводами.

Но взаимосвязь между оксидами азота и озоном в нижних слоях атмосферы предсказать сложно, говорят ученые. Все зависит от погоды и наличия других загрязнителей и химикатов. В некоторых случаях снижение содержания оксидов азота может фактически увеличить загрязнение озоном.

Например, когда Китай несколько лет назад сократил выбросы мелких твердых частиц, эти изменения привели к неожиданному увеличению загрязнения воздуха озоном.

Ученые рассматривали прошлогодние локдауны как "сценарий возможности", чтобы выяснить, что случится с атмосферой, если произойдет быстрое и значительное сокращение человеческой деятельности и выбросов загрязняющих веществ.

Ученые обнаружили, что выбросы NOx уменьшались вместе с мировыми локдаунами. Например, в апреле и мае глобальные выбросы снизились как минимум на 15 процентов.

Те страны, в которых были введены самые строгие ограничения, в конечном итоге показали наибольшее сокращение выбросов оксидов азота.

В Китае, например, ограничения привели к 50-процентному снижению содержания этих загрязнителей.

Когда позже были введены карантинные меры в США, Европе, на Ближнем Востоке и в Западной Азии, выбросы NOx упали на 18-25% в апреле и мае.

Воздействие на атмосферу было глобальным и быстрым. Компьютерное моделирование и данные со спутников показывают быстрое падение производства озона, которое быстро распространилось по всему миру, очищая воздух от озонового загрязнения на высоте до 10 километров.

В тропосфере озон может не только ухудшать качество воздуха, но и удерживать тепло и способствовать глобальному потеплению. Ученые считают, что прошлогодние локдауны принесла пользу как качеству воздуха, так и изменению климата.

"Я был очень счастлив, что наша аналитическая система смогла детально зафиксировать изменения в выбросах по всему миру", — говорит Кадзуки Миядзаки из Лаборатории реактивного движения NASA.

Во время климатического кризиса и когда загрязнение воздуха сильнее, чем когда-либо прежде, чем раньше мы сможем выяснить, как выбросы влияют на атмосферу, тем лучше, говорят ученые.

По данным Всемирной организации здравоохранения, от загрязнения воздуха ежегодно умирает около 7 миллионов человек.