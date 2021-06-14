Локдауни під час пандемії призвели до несподіваного падіння рівня озону, — вчені

Локдауни не тільки врятували ще більше людей від зараження COVID-19, а й привели до різкого скорочення забруднення повітря озоном.

Згідно з даними NASA забруднення повітря озоном в травні і червні 2020 року знизилося на 2 відсотки, переважно через скорочення викидів в Азії та Америці, повідомляє Science Alert.

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Експерти кажуть, що це велике зниження рівня забруднення, для досягнення якого в іншому випадку знадобилося б не менше 15 років, навіть при найжорсткіших скороченнях викидів в атмосферу.

Озон в атмосфері — це не обов'язково погано. У верхніх шарах він захищає нашу планету від сонячної радіації. Але в нижніх шарах молекули озону можуть дратувати легені і збільшувати кількість смертей від серцево-судинних або респіраторних захворювань.

Озон не є забруднюють речовиною, яке люди викидають прямо в атмосферу, він утворюється, коли сонячне світло взаємодіє з оксидами азоту (NOx), які викидаються в повітря автомобілями, заводами, електростанціями і нафтопереробними заводами.

Але взаємозв'язок між оксидами азоту і озоном в нижніх шарах атмосфери передбачити складно, кажуть вчені. Все залежить від погоди і наявності інших забруднювачів і хімікатів. У деяких випадках зниження вмісту оксидів азоту може фактично збільшити забруднення озоном.

Наприклад, коли Китай кілька років тому скоротив викиди дрібних твердих частинок, ці зміни призвели до несподіваного збільшення забруднення повітря озоном.

Вчені розглядали торішні локдауни як "сценарій можливості", щоб з'ясувати, що трапиться з атмосферою, якщо станеться швидке і значне скорочення людської діяльності і викидів забруднюючих речовин.

Вчені виявили, що викиди NOx зменшувалися разом зі світовими локдаунами. Наприклад, у квітні і травні глобальні викиди знизилися як мінімум на 15 відсотків.

Ті країни, в яких були введені найсуворіші обмеження, у підсумку показали найбільше скорочення викидів оксидів азоту.

У Китаї, наприклад, обмеження привели до 50-відсоткового зниження вмісту цих забруднювачів.

Коли пізніше ввели карантинні заходи в США, Європі, на Близькому Сході і в Західній Азії, викиди NOx впали на 18-25% в квітні і травні.

Вплив на атмосферу був глобальним і швидким. Комп'ютерне моделювання та дані із супутників показують швидке падіння виробництва озону, яке швидко поширилося по всьому світу, очищаючи повітря від озонового забруднення на висоті до 10 кілометрів.

У тропосфері озон може не тільки погіршувати якість повітря, але і утримувати тепло і сприяти глобальному потеплінню. Вчені вважають, що минулорічні локдауни принесли користь як якістю повітря, так і зміни клімату.

"Я був дуже щасливий, що наша аналітична система змогла детально зафіксувати зміни у викидах по всьому світу", — говорить Кадзукі Міядзакі з Лабораторії реактивного руху NASA.

Під час кліматичної кризи і коли забруднення повітря сильніше, ніж будь-коли раніше, чим раніше ми зможемо з'ясувати, як викиди впливають на атмосферу, тим краще, кажуть вчені.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, від забруднення повітря щорічно вмирає близько 7 мільйонів осіб.