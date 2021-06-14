Ученые могут отследить "секретные" звуки запусков ракет, которые не слышни человеку (видео)

При помощи достаточно тонко настроенных приборов Международной системы мониторинга, эксперты могут идентифицировать отдельные этапы каждого запуска ракеты.

Запуск ракет — это, конечно, шумное дело, но не все звуки, которые они производят, слышны человеческому уху. Когда ракета покидает Землю, она генерирует инфразвук, низкочастотные звуковые волны, для обнаружения которых нужны специальные приборы, пишет Science Alert.

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И ученые действительно их обнаруживают. В новом исследовании, опубликованном в Geophysical Research Letters, подробно описаны инфразвуки от 1001 запуска ракет, включая спейс шаттлы, ракеты Falcon 9, Soyuz, Ariane 5, Proton и Long March.

Эти записи были сделаны с использованием Международной системы мониторинга (МСМ), сети из более чем 50 станций мониторинга по всему миру, созданной в результате Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний 1996 года.

Созданная для обнаружения ядерных взрывов сеть, также хорошо работает для обнаружения запусков ракет. Ниже вы можете услышать один из таких запусков — спейс шаттл Atlantis, стартовавший с космодрома Кеннеди во Флориде 16 ноября 2009 года. Здесь звуковые волны ускоряются в 250 раз, так что люди их могут услышать.

Приборы, используемые МСМ, достаточно тонко настроены, чтобы в некоторых случаях идентифицировать отдельные этапы каждого запуска ракеты.

Эксперты надеются, что подобные записи позволят им оценить успешность отдельных запусков ракет и выявить любые проблемы, которые могли возникнуть на этом пути испытания.

При запусках ракет, которые работают не так, как планировалось, инфразвуковые сигнатуры могут помочь ученым понять причину. Кроме того, инфразвуковые волны способны распространяться на очень большие расстояния (МСМ может их выявить даже на расстоянии 9000 км).

В рамках 7637 инфразвуковых сигнатур, захваченных и проанализированных в период с 2009 по 2020 год на станциях МСМ, был зарегистрирован 1001 запуск ракет. Исследователи смогли распознать инфразвуковые сигнатуры 733 запусков ракет, что составляет чуть более 73 %.

Остальные имели толчки, которые были слишком малы для того, чтобы их можно было идентифицировать, или они были запущены в атмосферных условиях, которые не позволяли звуковым волнам распространяться достаточно далеко и достаточно подробно.

"Приятно видеть, что МСМ используется и для других целей, и что собранные данные могут иметь множество различных применений в будущем", — заключил Адриан Питер, профессор компьютерной инженерии и наук из Флоридского технологического института.