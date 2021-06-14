Учені можуть відстежити "секретні" звуки запусків ракет, які не чути людині (відео)

За допомогою досить тонко налаштованих приладів Міжнародної системи моніторингу, експерти можуть ідентифікувати окремі етапи кожного запуску ракети.

Запуск ракет — це, звичайно, гучна справа, але не всі звуки, які вони виробляють, чутні людському вуху. Коли ракета залишає Землю, вона генерує інфразвук, низькочастотні звукові хвилі, для виявлення яких потрібні спеціальні прилади, пише Science Alert.

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І вчені дійсно їх виявляють. У новому дослідженні, опублікованому в Geophysical Research Letters, докладно описані інфразвуки від 1001 запуску ракет, включаючи спейс шатли, ракети Falcon 9, Soyuz, Ariane 5, Proton і Long March.

Ці записи були зроблені з використанням Міжнародної системи моніторингу (МСМ), мережі з ніж понад 50 станцій моніторингу по всьому світу, створеної в результаті Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань 1996 року.

Створена для виявлення ядерних вибухів мережа також добре працює для виявлення запусків ракет. Нижче ви можете почути один з таких запусків — спейс шатл Atlantis, що стартував з космодрому Кеннеді у Флориді 16 листопада 2009 року. Тут звукові хвилі прискорюються у 250 разів, так, що люди їх можуть почути.

Прилади, використовувані МСМ, досить тонко налаштовані, щоб у деяких випадках ідентифікувати окремі етапи кожного запуску ракети.

Експерти сподіваються, що подібні записи дозволять їм оцінити успішність окремих запусків ракет і виявити будь-які проблеми, які могли виникнути на цьому шляху випробування.

При запусках ракет, які працюють не так, як планувалося, інфразвукові сигнатури можуть допомогти вченим зрозуміти причину. Крім того, інфразвукові хвилі здатні поширюватися на дуже великі відстані (МСМ може їх виявити навіть на відстані 9000 км).

У рамках 7637 інфразвукових сигнатур, захоплених і проаналізованих у період з 2009 по 2020 рік на станціях МСМ, був зареєстрований 1001 запуск ракет. Дослідники змогли розпізнати інфразвукові сигнатури 733 запусків ракет, що становить трохи більше 73%.

Решта мали поштовхи, які були занадто малі для того, щоб їх можна було ідентифікувати, або вони були запущені в атмосферних умовах, які не дозволяли звуковим хвилям поширюватися досить далеко і досить докладно.

"Приємно бачити, що МСМ використовується і для інших цілей, і що зібрані дані можуть мати безліч різних застосувань у майбутньому", — підсумував Адріан Пітер, професор комп'ютерної інженерії і наук з Флоридського технологічного інституту.