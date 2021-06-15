Дело не в генетике. Люди эволюционируют быстрее, чем когда-либо, - ученые

Новое исследование предполагает, что эволюция больше не связана строго с генами. Люди могут ускорять эволюцию быстрее, чем генетические мутации.

Согласно новому исследованию, эволюция больше не требует генетических мутаций, которые передают преимущества для выживания и становятся широко распространенными, сообщает Science Alert Вместо этого, усвоенное поведение, передаваемое через культуру, представляет собой "мутации", обеспечивающие преимущества для выживания.

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Ученые утверждают, что теперь эта так называемая культурная эволюция может повлиять на судьбу человечества сильнее, чем естественный отбор.

"Когда вирус атакует вид, последний обычно вырабатывает иммунитет к этому вирусу в результате генетической эволюции", — говорит Зак Вуд, научный сотрудник Школы биологии и экологии Университета штата Мэн.

Такая эволюция действует медленно, так как более восприимчивые особи умирают, и только те, кто выживает, передают свои гены.

Но сейчас людям практически не нужно приспосабливаться к таким угрозам генетически. Вместо этого мы адаптируемся, разрабатывая вакцины, которые не являются результатом действий одного человека, а являются результатом работы многих людей на основе накопленных "мутаций" культурных знаний.

"Разрабатывая вакцины, человеческая культура улучшает свою коллективную "иммунную систему", — говорит Тим Уоринг из Университета штата Мэн.

Иногда культурная эволюция может привести к генетической эволюции. "Классический пример — терпимость к лактозе", — говорит Уоринг. "Питье коровьего молока началось как культурная черта, которая затем стала двигателем генетической эволюции группы людей".

В этом случае культурные изменения предшествовали генетическим изменениям, а не наоборот.

Концепция культурной эволюции началась с отца эволюционной теории, говорит Уоринг. Чарльз Дарвин понимал, что поведение может развиваться и передаваться потомству так же, как и физические черты, но ученые того времени считали, что изменения в поведении передаются по наследству.

Например, если у матери была черта, которая побудила ее научить дочь добывать еду, она передала бы эту черту своей дочери по наследству. У ее дочери может быть больше шансов выжить, и в результате эта черта станет более распространенной в популяции.

В своем новом исследовании Уоринг и Вуд утверждают, что в какой-то момент истории человечества культура начала лишать нашу ДНК эволюционного контроля. И теперь, по их словам, культурные изменения позволяют нам развиваться так, как не могут позволить биологические изменения.

Ученые говорят, что культура ориентирована на группы, и люди в этих группах общаются, учатся и подражают друг другу. Такое групповое поведение позволяет людям передавать адаптации, которым они научились через культуру, быстрее, чем гены могут передавать аналогичные преимущества для выживания.

Человек может получить навыки и информацию от практически неограниченного числа людей за небольшой промежуток времени и, в свою очередь, передать эту информацию многим другим. И чем больше людей будет доступно для обучения, тем лучше. Большие группы решают проблемы быстрее, чем группы меньшего размера, а межгрупповая конкуренция стимулирует адаптации, которые могут помочь этим группам выжить. По мере распространения идей, в культурах появляются новые черты.

С другой стороны, человек наследует только генетическую информацию от двух родителей и накапливает относительно небольшое количество случайных мутаций, на передачу которых требуется около 20 лет. Это гораздо более медленный темп изменений.

"Эта теория появилась давно", — говорит Пол Смалдино из Калифорнийского университета в Мерседе. "Ученые долгое время работали над описанием того, как эволюционная биология взаимодействует с культурой".

Возможно, полагают исследователи, появление человеческой культуры представляет собой ключевой этап эволюции.

"Их главный аргумент заключается в том, что культура — это следующее эволюционное переходное состояние", — говорит Смалдино.

На протяжении всей истории жизни ключевые переходные состояния оказывали огромное влияние на скорость и направление эволюции. Эволюция клеток с ДНК была большим переходным этапом, а затем, когда появились более крупные клетки с органеллами и сложными внутренними структурами, это снова изменило правила игры.

Объединение клеток в растения и животных было еще одним большим изменением, равно как и эволюция половых отношений, переход к жизни на суше и так далее.

Каждое из этих событий изменило способы эволюции, и теперь люди могут оказаться в эпицентре еще одной эволюционной трансформации. Мы все еще можем эволюционировать генетически, но это может больше не влиять на выживание человека, говорят ученые.

"В очень долгосрочной перспективе мы предполагаем, что люди эволюционируют от отдельных организмов к культурным группам, которые функционируют как суперорганизмы, подобно колониям муравьев и пчелиным ульям", — говорит Уоринг.

Но генетика управляет пчелиными семьями, а человеческий суперорганизм будет существовать в своей собственной категории. Как этот суперорганизм будет выглядеть в далеком будущем пока неясно, говорят ученые.