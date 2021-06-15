Справа не в генетиці. Люди еволюціонують швидше, ніж будь-коли, — учені

Нове дослідження припускає, що еволюція більше не пов'язана строго з генами. Люди можуть прискорювати еволюцію швидше, ніж генетичні мутації.

Згідно з новим дослідженням, еволюція більше не потребує генетичних мутацій, які передають переваги для виживання і стають широко поширеними, повідомляє Science Alert Замість цього, засвоєна поведінка, передана через культуру, представляє собою "мутації", що забезпечують переваги для виживання.

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Учені стверджують, що тепер ця так звана культурна еволюція може вплинути на долю людства сильніше, ніж природний відбір.

"Коли вірус атакує вид, останній зазвичай виробляє імунітет до цього вірусу в результаті генетичної еволюції", — говорить Зак Вуд, науковий співробітник Школи біології та екології Університету штату Мен.

Така еволюція діє повільно, оскільки більш сприйнятливі особини вмирають, і тільки ті, хто виживає, передають свої гени.

Але наразі людям практично не потрібно пристосовуватися до таких загроз генетично. Замість цього, ми адаптуємося, розробляючи вакцини, які не є результатом дій однієї людини, а є результатом роботи багатьох людей на основі накопичених "мутацій" культурних знань.

"Розробляючи вакцини, людська культура покращує свою колективну "імунну систему", — говорить Тім Ворінг з Університету штату Мен.

Іноді культурна еволюція може призвести до генетичної еволюції. "Класичний приклад — терпимість до лактози", — говорить Ворінг. "Пиття коров'ячого молока почалося як культурна риса, яка потім стала двигуном генетичної еволюції групи людей".

У цьому випадку культурні зміни передували генетичним змінам, а не навпаки.

Концепція культурної еволюції почалася з батька еволюційної теорії, говорить Ворінг. Чарльз Дарвін розумів, що поведінка може розвиватися і передаватися потомству так само, як і фізичні риси, але вчені того часу вважали, що зміни в поведінці передаються в спадок.

Наприклад, якщо в матері була риса, яка спонукала її навчити дочку добувати їжу, вона передала б цю рису своїй дочці в спадок. У її дочки може бути більше шансів вижити, і в результаті ця риса стане більш поширеною в популяції.

У своєму новому дослідженні Ворінг і Вуд стверджують, що в якийсь момент історії людства культура почала позбавляти нашу ДНК еволюційного контролю. І тепер, за їхніми словами, культурні зміни дозволяють нам розвиватися так, як не можуть дозволити біологічні зміни.

Учені кажуть, що культура орієнтована на групи, і люди в цих групах спілкуються, вчаться і наслідують одне одного. Така групова поведінка дозволяє людям передавати адаптації, яким вони навчилися через культуру, швидше, ніж гени можуть передавати аналогічні переваги для виживання.

Людина може отримати навички та інформацію від практично необмеженого числа людей за невеликий проміжок часу і, у свою чергу, передати цю інформацію до багатьох інших. І чим більше людей буде доступно для навчання, тим краще. Великі групи вирішують проблеми швидше, ніж групи меншого розміру, а міжгрупова конкуренція стимулює адаптації, які можуть допомогти цим групам вижити. У міру поширення ідей, у культурах з'являються нові риси.

З іншого боку, людина успадковує тільки генетичну інформацію від двох батьків і накопичує відносно невелику кількість випадкових мутацій, на передачу яких потрібно близько 20 років. Це набагато повільніший темп змін.

"Ця теорія з'явилася давно", — говорить Пол Смалдіно з Каліфорнійського університету в Мерседі. "Учені довгий час працювали над описом того, як еволюційна біологія взаємодіє з культурою".

Можливо, вважають дослідники, поява людської культури являє собою ключовий етап еволюції.

"Їхній головний аргумент полягає в тому, що культура — це наступний еволюційний перехідний стан", — говорить Смалдіно.

Протягом усієї історії життя ключові перехідні стани чинили величезний вплив на швидкість і напрямок еволюції. Еволюція клітин з ДНК була великим перехідним етапом, а потім, коли з'явилися більш великі клітини з органелами і складними внутрішніми структурами, це знову змінило правила гри.

Об'єднання клітин у рослин і тварин було ще однією великою зміною, так само як і еволюція статевих відносин, перехід до життя на суші тощо.

Кожна з цих подій змінила способи еволюції, і тепер люди можуть опинитися в епіцентрі ще однієї еволюційної трансформації. Ми все ще можемо еволюціонувати генетично, але це може більше не впливати на виживання людини, кажуть учені.

"У дуже довгостроковій перспективі ми припускаємо, що люди еволюціонують від окремих організмів до культурних груп, які функціонують як суперорганізми, подібно до колоній мурах і бджолиних вуликів", — говорить Ворінг.

Але генетика управляє бджолиними сім'ями, а людський суперорганізм буде існувати у своїй власній категорії. Як цей суперорганізм буде виглядати в далекому майбутньому, поки незрозуміло, кажуть учені.