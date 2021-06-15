Фанерный ящик. В этом году запустят в космос первый в мире деревянный спутник Земли

Финский деревянный спутник-куб проверит, насколько фанера выдержит пребывание в космосе.

WISA Woodsat, наноспутник размером 10х10х10 сантиметров и весом около 1 килограмма использует специальный тип фанеры, называемой WISA, для поверхностных панелей. Деревянный спутник будет запущен в рамках миссии, разработанной финской компанией Arctic Astronautics, производящей комплекты кубических спутников для студентов. Цель миссии — проверить поведение и долговечность этих фанерных панелей в экстремальных условиях космоса и оценить их пригодность для будущих миссий в космосе, сообщает Space.com

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Спутник будет оснащен двумя камерами, одна из которых будет прикреплена к металлической селфи-палке, что позволит команде миссии наблюдать, как фанерная поверхность спутника изменяется в космосе.

"Основным материалом для изготовления фанеры является береза, и мы используем практически тот же материал, который можно найти в хозяйственном магазине, или тот, что используется для изготовления мебели", — говорит главный инженер Woodsat Самули Ниманм, который также является соучредителем Arctic Astronautics. "Основное отличие состоит в том, что обычная фанера слишком сырая для использования в космосе, поэтому мы помещаем нашу древесину в термовакуумную камеру, чтобы высушить ее. Затем мы выполняем атомное нанесение слоев, добавляя очень тонкий слой оксида алюминия".

По словам Ниманма, оксид алюминия, химическое соединение, обычно используемое для герметизации электроники, поможет предотвратить выделение из древесины любого газа в космос. Он также защитит поверхность от воздействия разъедающего атомарного кислорода, который находится в верхних слоях атмосферы Земли. Этот тип кислорода, образующийся, когда сильное ультрафиолетовое излучение Солнца расщепляет нормальные молекулы кислорода, был впервые обнаружен после того, как он повредил термооболочку первых космических шаттлов NASA.

Помимо покрытия, инженеры также испытают различные лаки на участках дерева.

Помимо двух камер, на спутнике также будет установлен набор датчиков давления, которые будут контролировать давление внутри спутника, особенно в первые дни пребывания на орбите.

С помощью спутника также будет проведен эксперимент, в ходе которого инженеры проверят использование нового электропроводящего пластикового материала, напечатанного на 3D-принтере, который может дать "зеленый свет" для использования 3D-печати силовых кабелей и кабелей для передачи данных на борту космических кораблей непосредственно в космосе, говорят представители Европейского космического агентства, которое помогает компания Arctic Astronautics проводить испытания спутника.

Спутник, которого обеспечивают энергией девять небольших солнечных батарей, будет оснащен полезной радиолюбительской нагрузкой, которая позволит радиолюбителям передавать радиосигналы и изображения по всему миру.

Компания Arctic Astronautics ранее запускала деревянный кубический спутник на метеозонде, который, однако, не пересек линию Кармана, границу между атмосферой и космосом. Нынешний спутник Woodsat — это новое поколение в технологиях. Его отправят на полярную орбиту, на высоту 500 — 600 километров на ракете Electron в ноябре этого года.