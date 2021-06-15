Фанерний ящик. Цього року запустять в космос перший у світі дерев'яний супутник Землі

Фінський дерев'яний супутник-куб перевірить, наскільки фанера витримає перебування в космосі.

WISA Woodsat, наносупутник розміром 10х10х10 сантиметрів і вагою близько 1 кілограма використовує спеціальний тип фанери, званої WISA, для поверхневих панелей. Дерев'яний супутник запустять у межах місії, розробленої фінською компанією Arctic Astronautics, що виробляє комплекти кубічних супутників для студентів. Мета місії — перевірити поведінку і довговічність цих фанерних панелей в екстремальних умовах космосу і оцінити їх придатність для майбутніх місій в космосі, повідомляє Space.com

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Супутник буде оснащений двома камерами, одна з яких буде прикріплена до металевої селф-палиці, що дозволить команді місії спостерігати, як фанерна поверхня супутника змінюється в космосі.

"Основним матеріалом для виготовлення фанери є береза, і ми використовуємо практично той самий матеріал, який можна знайти в господарському магазині, або той, що використовується для виготовлення меблів", — говорить головний інженер Woodsat Самулі Німанм, який також є співзасновником Arctic Astronautics. "Основна відмінність полягає у тому, що звичайна фанера занадто сира для використання в космосі, тому ми поміщаємо нашу деревину в термовакуумну камеру, щоб висушити її. Потім ми виконуємо атомне нанесення шарів, додаючи дуже тонкий шар оксиду алюмінію".

За словами Німанма, оксид алюмінію, хімічна сполука, яка зазвичай використовується для герметизації електроніки, допоможе запобігти виділенню з деревини будь-якого газу в космос. Він також захистить поверхню від впливу роз'їдаючого атомарного кисню, який знаходиться у верхніх шарах атмосфери Землі. Цей тип кисню утворюється, коли сильне ультрафіолетове випромінювання Сонця розщеплює нормальні молекули кисню, його вперше виявили після того, як він пошкодив термооболонку перших космічних шатлів NASA.

Крім покриття, інженери також випробують різні лаки на ділянках дерева.

Крім двох камер, на супутнику також буде встановлений набір датчиків тиску, які будуть контролювати тиск всередині супутника, особливо в перші дні перебування на орбіті.

За допомогою супутника також буде проведено експеримент, під час якого інженери перевірять використання нового електропровідного пластикового матеріалу, надрукованого на 3D-принтері, який може дати "зелене світло" для використання 3D-друку силових кабелів і кабелів для передачі даних на борту космічних кораблів безпосередньо в космосі, кажуть представники Європейського космічного агентства, яке допомагає компанії Arctic Astronautics проводити випробування супутника.

Супутник, якого забезпечують енергією дев'ять невеликих сонячних батарей, буде оснащений корисним радіоаматорським навантаженням, яке дозволить радіоаматорам передавати радіосигнали і зображення по всьому світу.

Компанія Arctic Astronautics раніше запускала дерев'яний кубічний супутник на метеозонді, який, однак, не перетнув лінію Кармана, кордон між атмосферою і космосом. Нинішній супутник Woodsat — це нове покоління у технологіях. Його відправлять на полярну орбіту, на висоту 500-600 кілометрів на ракеті Electron у листопаді цього року.